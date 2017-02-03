MWC 2017 etkinliğinin yaklaşması ile birlikte internete sızdırılan bilgiler çoğalmaya başladı. Öncelik olarak suya karşı dayanıklılık ve 18:9 oranında ilginç bir ekran ile geleceği söylenen LG G6’nın en son prototip görüntüleri sızdırılmıştı. Son olarak LG G6’nın arkadan görüntüsü çekilerek internete yayıldı.

LG V20’nin Tıpatıp Aynısı

LG V20 modelinden sonra hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren firma, LG G6’yı özel kılacak yeniliklere imza atacak gibi görünüyor. Donanımın içine telefonun 150 derece ısıya kadar dayanabilecek bakır borular yerleştiren firma, akıllı telefonu IP67 sertifikası ile suya dayanıklı hale getirecek ve LG G6, bu özellikle birlikte bir ilke imza atacak. 18:9 oranındaki ekran boyutu ile uzun bir yapıya sahip olacak telefonun arkadan görüntüleri verildi.

Arka kamerada LG V20’de kullanılan kameraların aynısı olması kesin olan modelde kameranın altında parmak izi okuyucusuna ve en altta LG G6 logosuna yer verilmektedir. Resimden anlaşıldığı kadarıyla arka tarafı hafif kavisli olan telefonun köşelerinde de o kavisler ihmal edilmemiş olarak gözüküyor. Ekran tarafında QHD+ çözünürlüğünde gelmesi beklenen telefonun Google Asistant ile gelmesi ona dünyada Google Asistant kullanan 3. akıllı telefon unvanını kazandıracak. Siyah parlak bir yüzeye sahip olacak olan LG G6’nın tasarımı metal olacak ve arka kapak çıkmayacak. Dolayısıyla arka kapak çıkmadığı için batarya değiştirilebilir olamayacak.

26 Şubat 2017’de Barselona’da Tanıtılıyor

MWC 2017 etkinliğinde 26 Şubat’ta tanıtılacak olan LG G6’nın diğer donanım bileşenleri netlik kazanmış değil. Samsung’un Qualcomm ile işbirliği yapması ve LG’ye ambargo koyması, LG G6’nın Qualcomm Snapdragon 821 ile yetinmesine de sebep olabilir.