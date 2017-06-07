LG G6 Sorunları ve Çözüm Yolları

LG Teknik Servis İLETİŞİM

26 Şubat 2017’de Barselona’da yapılan MWC 2017 etkinliğinde tanıtılan G serisinin yeni amiral gemisi LG G6, Nisan 2017’de satışa çıktı ve hızla satışları sürmeye devam ediyor. Android 7.0 Nougat yazılımı ile gelen telefonda, LG G6 sorunları ve çözümlerini çıkardık ve sizler için sunduk.

Batarya Sorunu

3300 mAh kapasiteli çıkarılamayan yapıya sahip batarya ile gelen LG G6‘da aşırı kullanım, yüksek performanslı etkileşimler bataryayı yorabilir ve bataryanın ömrünü anlık bozabilir. Pilden tasarruf etmek için arkaplandan manuel ayarlama yapmak yerine güç tasarrufunu istediğiniz zaman açarak bu tasarrufu hızlıca sağlayabilirsiniz. Ayarlar > Genel > Pil bölümünden Pil ve Güç Tasarrufu seçeneğini aktif ederek bu işlemi yapabilirsiniz. Bu işleme ek olarak Always ON Display özelliğini kapatarak pilden ciddi oranda tasarruf sağlayabilirsiniz.

Depolama Sorunu

Bazı bölgelerde 64 GB dahili depolama ile satışa çıkan LG G6, ülkemizde 32 GB dahili depolama ile satılmaktadır. 32 GB‘ın yaklaşık 25 GB‘ı kullanıcılara ayrılan telefonun hafızasını bazı kullanıcılar yüksek kapasiteli oyunlar, birçok fotoğraf ve video çekimi ve birkaç dosya ile doldurabiliyor. Bu soruna çözüm olarak telefon içinde drive uygulaması kullanmak ve telefona SD kart takmak olacaktır. Google Drive ile 100 GB yedekleme alanına ve Yandex.Disk ile 10 GB yedekleme alanına sahip olabilirsiniz.

Menüsü Olmayan Arayüz

LG, 2016 yılından itibaren çıkardığı modellerde uygulama menüsü olmayan arayüzler inşa ederek akıllı telefonlarını tanıtmış ve bu şekilde kullanıma sunmuştur. Uygulama menüsünü güncellemeler ile yeni modellerine ekleyen firma, bu seriyi LG G6 modelinde de devam ettirmiştir. Ana ekrana biriken onlarca uygulama yerine düzgün bir şekilde sıralanmış liste isteyen kullanıcılar için uygulama menüsü aktifleştirmek LG G6‘da çok kolay hale getirildi. Ana ekranın boş bir yerine basılı tutup altta çıkan bölümde “ana ekran ayarları” bölümüne girip “ana ekran seç” seçeneği ile uygulama menüsü aktif olan ekranı kolaylıkla seçebilirsiniz.

Wi-Fi, Bluetooth ve GPS Sorunları

Her akıllı telefon için teşhisi zor olan sorunlar şüphesiz bağlantı sorunlarıdır. Sorunun kaynağının nerede olduğu bilinmeyen bu sorunlarda öncelik, bağlantıyı kapatıp açmaktan geçmektedir. Yazılıma bağlı takılma olabilitesi yüksek olan bu sorunları kapatıp açma yöntemi ile çözemediyseniz bağlantıyı tamamen unutmanız gerekebilir. Eşleşmiş bağlantılar arasında kopukluk olma ihtimalinden doğabilen sorunlar bu şekilde çözülebilir. Bu çözüm aşaması da sorunu ortadan kaldırmaya yetmiyorsa sorunun ana kaynağı, bağlantıları üzerinde bulunan anakart olarak tespit edilir. Herhangi bir küçük darbede dahi hasar alması muhtemel olan bu sorunları en son olarak çözebilmek, anakartı tamamen değiştirmekten geçmektedir.

Başka LG G6 sorunları ile karşılaşan ziyaretçilerimiz, bizlere yorum kısmından yazarak sorunlarını iletebilirler.