LG, MWC 2017 etkinliğinde G6’yı tanıttı ve elbette etkileyici bir cihaz! 5.7 inçlik ekran ve kompakt tasarımı ile etkileyici, LG G6‘nın yeni kullanıcı arayüzüne nüfuz eden yuvarlak estetik bir tasarıma sahip. Tutarlı görseller ve ayrıca G6’ya dahil stok duvar kağıtlarıyla tamamlanmaktadır. Bazıları canlı renklerle, yumuşak ve zarif eğrilerle noktalanırken, diğerleri minimalist görüntülere ve ince dokulara sahip.

LG G6 Stok Duvar Kağıtları

Güzel bir görüntü seçimi ve hepsi gerçekten LG G6’da çok şık görünüyor. Henüz LG G6 yeni tanıtılmasına rağmen kısa sürede elimize resmi orijinal duvar kağıtları ulaştı. Sizde LG G6’nın Duvar kağıtlarını telefonunuza yeni bir hava katmak için kullanabilirsiniz.

Aşağıda bulunan görüntüler garip bir şekilde uzun boylu ve dar görünüyor olabilir, ancak bu, G6’nın yeni 18:9 ekran boyutu oranına göre tasarlanmış Yine de yeterince büyük (1440×2880) oldukları için akıllı telefonunuza tam uyması gerekir!

LG G6 Stok Duvar Kağıtları İndir

Aşağıdaki galeriden duvar kağıdının üzerine basılı tutup telefonunuza indirebilirsiniz. İsterseniz buraya tıklayarak Google Driver üzerinden telefonunuza ve bilgisayarınıza LG G6’nın resmi duvar kağıtlarını indirebilirsiniz.