LG G6 Stock Rom KDZ Yazılımı İndir

Bu yazımızda tüm LG G6 Stock Rom (kdz) yazılımlarını bulabilirsiniz. Orijinal Stok kdz yazılımlarını LG UP programını kullanarak sürüm düşürme ve sürüm yükseltme yapabilirsiniz. LG G6 modeli Android 7.0 Nougat ile piyasaya sürüldü ve daha sonra Android 8.0 O yazılım güncellemesini’de alacak. LG G6 model numaralarına göre size uygun olan Stock Rom dosyasını aşağıda bulabilirsiniz. Telefon model numarasına göre ve Android sürümüne göre uygun dosyayı indirin.
- Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indirin.
- Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.
LG G6 Stock Rom Yükleme Programları
- LG Up (LG UP ile stock rom nasıl yüklenir)
- LG Flash Tool (LG Flash Tool ile stock rom nasıl yüklenir)
- LG USB Sürücüleri (LG USB Sürücüleri)
LG G6 DLL Dosyaları
LG G6 Avrupa H870
Android 7.0 Nougat
LG G6 Türkiye H870TR
Android 7.0 Nougat
LG G6 T-Mobile H872
Android 7.0 Nougat
LG G6 HongKong H870DS
Android 7.0 Nougat
LG G6 Kanada H873
Android 7.0 Nougat
LG G6 US997
Android 7.0 Nougat
LG G6 VS998
Android 7.0 Nougat
Lg G6 cihazına nasıl sifirlayarak kdz dosyasını yüklerim? Son sürümü temiz bir şekilde nasıl yüklerim
LG UP programını kullanmalısınız ve Upgrade yerine Refurbish seçeneği ile yapmalısınız.
https://www.lgdestek.net/lg-up-ile-stock-rom-yukleme-21133/
files does not support hatası veriyor refurbish yapınca
Tamamen temiz kurulum için refurbish kullanılır. Kurulumu gerçekleştirmek için upgrade seçeneğini mecbur kullanacaksınız.
yapamıyorum işte olmuyor upgrade yapınca sadece güncellenmiş gibi oluyor. ben tamamen yeniden temiz bi şekilde yüklemek istiyorum
Lg g6 Yeni Modelide Güzel Ama Niye Led Bildirim Özelliği Yok
sezer şimşek bunu g4 e uyarlamayı düşünüyomusun ?