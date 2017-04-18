LG G6 Stock Rom KDZ Yazılımı İndir

Bu yazımızda tüm LG G6 Stock Rom (kdz) yazılımlarını bulabilirsiniz. Orijinal Stok kdz yazılımlarını LG UP programını kullanarak sürüm düşürme ve sürüm yükseltme yapabilirsiniz. LG G6 modeli Android 7.0 Nougat ile piyasaya sürüldü ve daha sonra Android 8.0 O yazılım güncellemesini’de alacak. LG G6 model numaralarına göre size uygun olan Stock Rom dosyasını aşağıda bulabilirsiniz. Telefon model numarasına göre ve Android sürümüne göre uygun dosyayı indirin.

Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indirin.

Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.

LG G6 Stock Rom Yükleme Programları

LG Up (LG UP ile stock rom nasıl yüklenir)

(LG UP ile stock rom nasıl yüklenir) LG Flash Tool (LG Flash Tool ile stock rom nasıl yüklenir)

(LG Flash Tool ile stock rom nasıl yüklenir) LG USB Sürücüleri (LG USB Sürücüleri)

LG G6 DLL Dosyaları

LG G6 Avrupa H870

Android 7.0 Nougat

LG G6 Türkiye H870TR

Android 7.0 Nougat

LG G6 T-Mobile H872

Android 7.0 Nougat

LG G6 HongKong H870DS

Android 7.0 Nougat

LG G6 Kanada H873

Android 7.0 Nougat

LG G6 US997

Android 7.0 Nougat

LG G6 VS998

Android 7.0 Nougat