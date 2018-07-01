LG G6 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi Yayımlandı

By
Ahmet Dizdar
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Güncellemelerine devam eden LG firması, yeni yaptığı dağıtımla birlikte LG G6 T-Mobile kullanıcılarına Android 8.0 Oreo güncellemesi verdi. Son olarak LG G6 H870 EU modeller için dağıtımı gerçekleştiren firmanın yönü bu sefer Kuzey Amerika bölgesi oldu.

LG G6 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Yeni güncellemeyle LG G6 T-Mobile kullanıcıları Android 8.0 Oreo işletim sistemine kavuşmanın sevincini yaşadı. Birçok model için dağıtımını gerçekleştiren firmanın şu an beklenen dağıtımı Türkiye modellerine de yapması bekleniyor. Yeni yayımlanan güncellemeyle birlikte LG G6 H872 modelleri 1 Haziran 2018 Android Güvenlik Yaması paketine de güncellendi. Yeni güncellemeyle artık LG G6 ThinQ olarak kullanıcılar yoluna devam edecek.

  • Android sürümü: 8.0 Oreo
  • Yazılım Sürümü: H87220a
  • Kernel Sürüm: 3.18.31
  • Yapım Numarası: NRD90U
  • Güvenlik Yaması: 01.06.2018
  • Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1.c3.1-00014-M8996FAAANAZM-1
  • Dosya Boyutu: 1.7 GB (OTA Boyutu)
  • KDZ Linki : H87220a_00_OPEN_TM_OP_0424.kdz

LG G6 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni yayımlanan Android 8.0 Oreo güncellemesini yapmak isteyen kullanıcılar, telefon üzerinden güncellemeyi yapmak için (OTA) Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etsin.

OTA üzerinden güncellemeye ulaşamayan kullanıcılar diğer yöntem olan LG Bridge ile güncelleme yöntemini kullanabilir. Bunun için bir bilgisayar gerekli ve LG Bridge programı bilgisayarda yüklü olmalıdır. Programın nasıl kullanıldığını öğrenmek ve bilgisayara kurulumunu gerçekleştirmek için buraya tıklayın.

Son yöntem olan LG UP ile güncelleme yönteminde ise yeni yayımlanan güncellemenin KDZ dosyası gereklidir. Bunun için yazı içinde verilen KDZ dosyası linkine tıklayarak KDZ dosyasını indirebilir ve buraya tıklayarak LG UP programı ile dosyalarını indirerek nasıl kurulum yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Güncellemeyi yapmadan önce;

  1. Akıllı telefonunuz üzerinden güncelleme yaparken Wi-Fi ağının bağlı olup olmadığını kontrol edin. Aksi durumda Mobil Veri ile yapılan güncellemelerde paket aşımı olup faturanıza ek ücretlendirme yansıyabilir.
  2. Telefonu güncellemeden önce şarj seviyesinin en az %50 ve üzeri olmasına özen gösterin.
  3. Güncellemeyi yapmadan önce mutlaka yedek almayı unutmayın. Telefon üzerinden alınan yedeğin bilgisayara aktarılmadığı durumda oluşabilecek sorunlarda yedek, telefonun içindekilerle birlikte silinir.
  4. Güncelleme sonrası akıllı telefonunuzun stabil çalışması için hard reset atın. Akıllı telefonunuza nasıl hard reset atıldığını öğrenmek için buraya tıklayın.

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25 YORUMLAR

  3. Merhaba, LG G6 almak istedim ancak bir çok teknoloji markette yok ve LG’nin çekildiğini iddia eden bile oldu. Ne olacak bu LG’nin sorunu… Var mı böyle bir şey?

    • Oreo sürümüne yükseltilmiş Türkiye modeline yine KDZ yoluyla Türkiye Oreo güncellemesi yüklenebilir. Bu yazıdaki güncelleme maalesef Türkiye modeline yüklenemez.

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