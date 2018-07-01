LG G6 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi Yayımlandı

Güncellemelerine devam eden LG firması, yeni yaptığı dağıtımla birlikte LG G6 T-Mobile kullanıcılarına Android 8.0 Oreo güncellemesi verdi. Son olarak LG G6 H870 EU modeller için dağıtımı gerçekleştiren firmanın yönü bu sefer Kuzey Amerika bölgesi oldu.

LG G6 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Yeni güncellemeyle LG G6 T-Mobile kullanıcıları Android 8.0 Oreo işletim sistemine kavuşmanın sevincini yaşadı. Birçok model için dağıtımını gerçekleştiren firmanın şu an beklenen dağıtımı Türkiye modellerine de yapması bekleniyor. Yeni yayımlanan güncellemeyle birlikte LG G6 H872 modelleri 1 Haziran 2018 Android Güvenlik Yaması paketine de güncellendi. Yeni güncellemeyle artık LG G6 ThinQ olarak kullanıcılar yoluna devam edecek.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H87220a

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapım Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.06.2018

: 01.06.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1.c3.1-00014-M8996FAAANAZM-1

MPSS.TH.2.0.1.c3.1-00014-M8996FAAANAZM-1 Dosya Boyutu : 1.7 GB (OTA Boyutu)

: 1.7 GB (OTA Boyutu) KDZ Linki : H87220a_00_OPEN_TM_OP_0424.kdz

LG G6 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni yayımlanan Android 8.0 Oreo güncellemesini yapmak isteyen kullanıcılar, telefon üzerinden güncellemeyi yapmak için (OTA) Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etsin.

OTA üzerinden güncellemeye ulaşamayan kullanıcılar diğer yöntem olan LG Bridge ile güncelleme yöntemini kullanabilir. Bunun için bir bilgisayar gerekli ve LG Bridge programı bilgisayarda yüklü olmalıdır. Programın nasıl kullanıldığını öğrenmek ve bilgisayara kurulumunu gerçekleştirmek için buraya tıklayın.

Son yöntem olan LG UP ile güncelleme yönteminde ise yeni yayımlanan güncellemenin KDZ dosyası gereklidir. Bunun için yazı içinde verilen KDZ dosyası linkine tıklayarak KDZ dosyasını indirebilir ve buraya tıklayarak LG UP programı ile dosyalarını indirerek nasıl kurulum yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Güncellemeyi yapmadan önce;