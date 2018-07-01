LG G6 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi Yayımlandı

Güncellemelerine devam eden LG firması, yeni yaptığı dağıtımla birlikte LG G6 T-Mobile kullanıcılarına Android 8.0 Oreo güncellemesi verdi. Son olarak LG G6 H870 EU modeller için dağıtımı gerçekleştiren firmanın yönü bu sefer Kuzey Amerika bölgesi oldu.
LG G6 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi
Yeni güncellemeyle LG G6 T-Mobile kullanıcıları Android 8.0 Oreo işletim sistemine kavuşmanın sevincini yaşadı. Birçok model için dağıtımını gerçekleştiren firmanın şu an beklenen dağıtımı Türkiye modellerine de yapması bekleniyor. Yeni yayımlanan güncellemeyle birlikte LG G6 H872 modelleri 1 Haziran 2018 Android Güvenlik Yaması paketine de güncellendi. Yeni güncellemeyle artık LG G6 ThinQ olarak kullanıcılar yoluna devam edecek.
- Android sürümü: 8.0 Oreo
- Yazılım Sürümü: H87220a
- Kernel Sürüm: 3.18.31
- Yapım Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: 01.06.2018
- Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1.c3.1-00014-M8996FAAANAZM-1
- Dosya Boyutu: 1.7 GB (OTA Boyutu)
- KDZ Linki : H87220a_00_OPEN_TM_OP_0424.kdz
LG G6 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Yeni yayımlanan Android 8.0 Oreo güncellemesini yapmak isteyen kullanıcılar, telefon üzerinden güncellemeyi yapmak için (OTA) Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etsin.
OTA üzerinden güncellemeye ulaşamayan kullanıcılar diğer yöntem olan LG Bridge ile güncelleme yöntemini kullanabilir. Bunun için bir bilgisayar gerekli ve LG Bridge programı bilgisayarda yüklü olmalıdır. Programın nasıl kullanıldığını öğrenmek ve bilgisayara kurulumunu gerçekleştirmek için buraya tıklayın.
Son yöntem olan LG UP ile güncelleme yönteminde ise yeni yayımlanan güncellemenin KDZ dosyası gereklidir. Bunun için yazı içinde verilen KDZ dosyası linkine tıklayarak KDZ dosyasını indirebilir ve buraya tıklayarak LG UP programı ile dosyalarını indirerek nasıl kurulum yapıldığını öğrenebilirsiniz.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Akıllı telefonunuz üzerinden güncelleme yaparken Wi-Fi ağının bağlı olup olmadığını kontrol edin. Aksi durumda Mobil Veri ile yapılan güncellemelerde paket aşımı olup faturanıza ek ücretlendirme yansıyabilir.
- Telefonu güncellemeden önce şarj seviyesinin en az %50 ve üzeri olmasına özen gösterin.
- Güncellemeyi yapmadan önce mutlaka yedek almayı unutmayın. Telefon üzerinden alınan yedeğin bilgisayara aktarılmadığı durumda oluşabilecek sorunlarda yedek, telefonun içindekilerle birlikte silinir.
- Güncelleme sonrası akıllı telefonunuzun stabil çalışması için hard reset atın. Akıllı telefonunuza nasıl hard reset atıldığını öğrenmek için buraya tıklayın.
lg g6 ya oreo ne zaman gelecek acaba bekleye bekleye çürüdük burda
Tarih maalesef bilinmiyor. Güncelleme dağıtılmaya başlandığı anda ilk biz duyuracağız
Lg g6 ya 8.0 ne zaman gelicek cıhazı alalı 7 ay oldu daha 8.0 gelmedi
Bu ay içerisinde dağıtılacağını düşünüyoruz ama tarihlerle ilgili net bir açıklama yer almıyor
Merhaba, LG G6 almak istedim ancak bir çok teknoloji markette yok ve LG’nin çekildiğini iddia eden bile oldu. Ne olacak bu LG’nin sorunu… Var mı böyle bir şey?
LG Türkiye’den çekilmedi. Evkur gibi mağazalarda ve operatörlerde satışı yapılmaktadır
Bu yazılım Türkiye cihazına yüklenebilirmi?
Maalesef yüklenemez
870TUR modeline yüklenebilir mi? Ayrıca zaten oreo’ya yükseltilmiş olan TR cihaza tekrar update atabilir miyim?
Oreo sürümüne yükseltilmiş Türkiye modeline yine KDZ yoluyla Türkiye Oreo güncellemesi yüklenebilir. Bu yazıdaki güncelleme maalesef Türkiye modeline yüklenemez.
Bu yazılım LG G6 türkiye cihazına yüklenirmi?
Lg g6 android 9 güncellemesinide alacak mı?
Amiral gemileri için uygulanan yılda iki sistem güncellemesine göre alması bekleniyor.
Türkiye versiyonuna thinQ verilecek mi?
Verileceği düşüncesindeyiz. Güncelleme geldiğinde gelişmeleri paylaşacağız
Bildiğim kadarıyla avrupaya verilmedi o yüzden tr ye verilmesi imkansız bence.
Bunlar bize 4. Dünya ülkesi olarak muamele ediyorlar.
Ek bir güncellemeyle gelme ihtimali üzerinde duruyoruz.
güncelleme halen su yüzüne çıkamadı değil mi? Türkiye için soruyorum
Maalesef hala beklemedeyiz
Lg G5 H860 TWN sürümüne android 8 ne zaman gelir?
Tarih maalesef bilinmiyor.
Lg g6 Türkiye modeline ne zaman gelir 8.0 tahminen
Bu konuda bir şey söylemek doğru olmaz. Güncelleme geldiğinde anında paylaşım gerçekleştirilecektir.
LG Q6’ya ne zaman gelir?
Bu konuda bir bilgi yer almıyor.