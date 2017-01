LG G6 Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

LG V20’den sonra gözleri üstüne çeken LG G6 modelinin tanıtım tarihi açıklandı. G5 modelini MWC 2016’da tanıtan firma, LG G6 modelini de MWC 2017’de tanıtacak. LG G6 tanıtım tarihi olarak 27 Şubat – 2 Mart 2017 tarihleri arası tahmin ediliyordu ve bu tahmin 1 gün farkla olsa da tuttu.

26 Şubat’ta MWC 2017’de Tanıtılacak

MWC 2016’da LG G5 modelini “Life’s Good, when you play more” sloganı ile tanıtan firma LG G6 modeli için “See more, Play More” sloganını kullanacak. 5.7 inçlik büyük bir ekranla karşımıza çıkacak modelin ekran çözünürlüğü diğer akıllı telefonlara göre değişik formatta geliyor. 2880 x 1400p Quad-HD+ çözünürlük sunan bu ekran 18:9 formatında olacak ve 564 ppi yoğunluğu sunacak. Isı boruları kullanacak telefonun uluslararası standartların üstünde testlerden geçtiği vurgulanmaktadır. LG G6 tanıtım tarihi olarak 26 Şubat 2017 işaret ediliyor.

İnternete sızan bir videoya göre ve yazdığımız makalelerimizde vurguladığımız su geçirmezlik ve kablosuz şarj özelliği LG G6’yı daha gelişmiş ve daha özel kılacak. Donanım tarafında Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisine yer vermesi beklenen telefonun 6 GB RAM kapasitesi olacak.

LG Smart Watch Tanıtılabilir

LG G6’nın yanı sıra MWC 2017’den sonra FCC etkinliğinde firmanın iki tane LG Smart Watch tanıtması bekleniyor. İsimleri konusunda net bir bilgi bulunmayan akıllı saatlerin FCC’ye damga vurması bekleniyor.