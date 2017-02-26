LG G6 Tanıtımı Canlı Anlatım

MWC 2017 LG G6 Lansmanı Canlı Anlatım.

Yazar:
Kerim Onaylar
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LG G6 etkinliği başlıyor. Biz de LG G6 etkinliğini canlı olarak an ve an sizlere aktarıyoruz. Bakalım LG, G6 modeli ile Android kullanıcıların gönlünü kazanabilecek mi? Bugün LG G6 modeli MWC 2017 etkinliği kapsamında tanıtılacak. Merakla beklenen akıllı telefon tüm özellikleri ile bugün resmi olarak tanıtılacak.

  LG G6 Lansmanı

LG G6 bugün resmi olarak tanıtılıyor. Şimdi kadar LG G6 hakkında sızın bilgilere buradan erişebilirsiniz. Canlı yayın Türkiye saati ile 13:00 başlayacak. Canlı etkinlik başladığında bizde sizlere canlı anlatım olacak buradan aktaracağız. Canlı yayın esnasında Türkçe anlatım için sayfanızını 5dk. bir yenilemeyi unutmayınız.

  LG G6 Canlı Anlatım

LG G6 Canlı tanıtımı başladığında bu başlık altında canlı olarak takip edebilirsiniz. Facebook sayfamız üzerinden canlı yayın etkinliğine katılabilirsiniz. Buradan Facebook sayfamıza ulaşabilirsiniz. Canlı anlatım saat 13:00’da başlayacak.

Yeni akışı takip etmek için Lütfen sayfayı 5 dakika da bir yenileyiniz.

13:15 Canlı anlatım birazdan başlayacak.

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  • İbrahim

    Avrupa modelinin root dosyaları verildi Lg g5 h858 aldım root dosyaları verilmediği için samsunga döneceğim Türkiye s7 modeline bile root yapılıyor umarım lg yöneticileri bu yorumları dikkate alır

  • Tolgahan Demirkol

    Ne zaman başlıyacak canlı yayın

  • Tolgahan Demirkol

    Ne zaman gelicek 7.0 G4 e

  • Saim Yiğit

    Telefonu satacam sonra güncelleme gelecek herhalde

  • System Tem

    g4 culer sabredin 7.0 icin

    • Saim Yiğit

      Ne zamana kadar mesela ?