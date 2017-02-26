LG G6 Tanıtımı Canlı Anlatım

LG G6 etkinliği başlıyor. Biz de LG G6 etkinliğini canlı olarak an ve an sizlere aktarıyoruz. Bakalım LG, G6 modeli ile Android kullanıcıların gönlünü kazanabilecek mi? Bugün LG G6 modeli MWC 2017 etkinliği kapsamında tanıtılacak. Merakla beklenen akıllı telefon tüm özellikleri ile bugün resmi olarak tanıtılacak.

LG G6 Lansmanı

LG G6 bugün resmi olarak tanıtılıyor. Şimdi kadar LG G6 hakkında sızın bilgilere buradan erişebilirsiniz. Canlı yayın Türkiye saati ile 13:00 başlayacak. Canlı etkinlik başladığında bizde sizlere canlı anlatım olacak buradan aktaracağız. Canlı yayın esnasında Türkçe anlatım için sayfanızını 5dk. bir yenilemeyi unutmayınız.

LG G6 Canlı Anlatım

LG G6 Canlı tanıtımı başladığında bu başlık altında canlı olarak takip edebilirsiniz. Facebook sayfamız üzerinden canlı yayın etkinliğine katılabilirsiniz. Buradan Facebook sayfamıza ulaşabilirsiniz. Canlı anlatım saat 13:00’da başlayacak.

Yeni akışı takip etmek için Lütfen sayfayı 5 dakika da bir yenileyiniz.

13:15 Canlı anlatım birazdan başlayacak.