LG V20 tanıtımından sonra çalışmalarını yeni amiral gemisi modeli olacak olan LG G6’ya çeviren firma, akıllı telefonunu MWC 2017 etkinliğine hazırlamaya çalışıyor. Telefonda en dikkat çeken şey ise modüler tasarım konseptini yitirecek olması ve bu yüzden batarya çıkarılamayacak ve böylelikle LG G6 suya dayanıklı olacak.

TASARIM

Geçen günlerde yaptığımız haberlerde LG G6 modeliyle ilgili birçok tasarım detayları ortaya çıkmıştı. Tasarımda değişikliğe gitmeyi düşünmeyen firma, LG G6’nın tasarımını LG G5 modeline benzer bir şekilde yapacak. Bu tasarım iddiası ile birlikte LG G6’nın bataryasının çıkarılabilir yapıda olmayacağı işaret ediliyor. LG G5 ve LG V20 modellerinden daha iyi muhafaza edileceği düşünülen bataryanın Note 7’de oluşan batarya faciasını ne denli olduğunu gösterecek gibi görülüyor. Suya dayanıklılık konusundaki iddialar ise firmanın ilk defa LG G6 modeliyle birlikte bu işe atılacağını gösteriyor. Galaxy S7 ve S7 Edge ile birlikte iPhone 7 ve 7 Plus modellerinde suya dayanıklılık sertifikası olması LG tarafını da harekete geçirmiş olmalı ki firmanın LG G6 modelinde suya dayanıklılık sertifikası olan IP67’yi kullanmasına yüksek ihtimalle bakılıyor.

EKRAN

Yine geçen günlerde yayınladığımız makalemizde LG G6’nın ekran formatının diğer telefonlarının ekranlarında değişik olacağıydı. Zira çoğu akıllı telefonda ekran 16:9 formatındayken LG G6’da değişikliğe imza atılıp 18:9 formatında bir ekran teknolojisi kullanılacak. Samsung’un AMOLED ekranlarıyla ünlenmesi LG’yi harekete geçirmiş ki firma ilk defa LG G6 modelinde kendi ürettiği OLED ekran teknolojisini kullanacak. 2K çözünürlüğünde olması kesin olan akıllı telefonun 4K çözünürlüğüne sahip olup olmayacağı da konuşulanlar arasında. Halbuki bir iddiaya göre de 18:9 ekran formatıyla gelecek olması LG G6’nın ekran çözünürlüğünü QHD+ olarak yineliyor.

DONANIM

Ocak 2017 başlarında tanıtılan Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisinin LG G6’da yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu işlemcinin yanında 6 GB veya 8 GB RAM kapasitesine yer verecek akıllı telefon Type-C teknolojisiyle gelecek ve en düşük modelinde 32 GB depolama kapasitesi barındıracak.

LG G5 ile modüler olarak Hi-Fi ses deneyimine atılan firma, LG V20 modeliyle birlikte 32 bit Hi-Fi Quad DAC ile muazzam bir ses teknolojisi sundu ve bu sunumu büyük ilgi gördü. LG G6’nın modüler olmayacağı konusu Hi-Fi teknolojisini LG V20 gibi sunacağı söyleniyor. Kulaklık tarafında da 3.5 mm girişiyle yerini koruyacak olan telefon kulaklık tarafında 32 bit ses desteğini verecek. Ek olarak LG V20’de kullanılan 3 mikrofon ile muazzam ses kaydı özelliğinin LG G6’da da yerini alması bekleniyor.

KAMERA VE IRIS TARAYICI

LG G5 ve LG V20 modellerinde kamera tarafında 8+16 MP çözünürlüğünde iki kamera kullanan firmanın LG G6 modelinde de aynı ikiliyi devam ettirmesi bekleniyor. Ön kamerada desteği biraz arttıracak olan firma, yeni amiral gemisinde Iris Scanner özelliğine de yer verecek. Galaxy Note 7’den aşina olduğumuz bu özellik ile birlikte gözlerimizden yararlanarak güvenliği en üst seviyeye çekeceğiz.

SATIŞ TARİHİ VE FİYATI

MWC 2017 etkinliğinde tanıtılması beklenen modelin en geç Mart ayında tanıtılması bekleniyor. LG V20’nin biraz geç piyasaya sürülmesi ile birlikte satış politikasını korumak isteyen firma bu kararı alıyor. Son verdiğimiz bilgilerde 10 Mart 2017 tarihinde tanıtılacak olan LG G6’nın fiyatı ise 650 $ olması bekleniyor. Firmanın istediğine göre “ne 650 $’dan ucuz, ne de 700 $’dan pahalı.” cümlesiyle hareket edilerek LG G5’in çıkış fiyatından ucuz olması hedefleniyor.