LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG Türkiye geçtiğimiz hafta açıkladığı, LG G6’yı Test Etmek İster misin? yarışması başladı. LG G6’yı kazanmak ve akıllı telefonun test grubuna katılıp, test etmek ister misiniz? Yarışmaya katılım şartları oldukça kolay ve sizden fazla bir şey istenmiyor. Ayrıca test grubuna katılan kullanıcılara gönderilen akıllı telefonun geri iade alınmıyacağını belirtelim.

LG G6 Test Grubuna Katılma Şartları

LG‘nin yeni amiral gemisi akıllı telefonunu kazanmak için sizden bir kaç kolay işlem yapmanız isteniyor. LG Türkiye‘nin Facebook sayfasından paylaştığı yarışma gönderisine bir yorum yapmak. Daha sonra LG G6 yarışması için hazırlanan http://lgg6testgrubu.com/ adresinde bulunan forumu doldurmak ve Neden LG G6 Test Grubunda Olmak İstediğinizi belirten bir açıklama yazmanız yeterli.

‘Neden LG G6 Test Grubu’nda olmanız gerektiğini yazın! Unutmayın elinizden gelen en iyi açıklamayı yapmalısınız! 25 kişilik ekibe katılmak, en iyi açıklamayı yapmak için 2 haftalık süreniz var. Ardından kazananlar açıklanacak ve test ekip kurulacak.

LG G6 Facebook paylaşımına Buraya Tıklayarak yorum yazabilirsiniz.

LG G6 Test Grubu katılım formunu Buraya Tıklayarak doldurabilirsiniz.

Yarışma 2 hafta boyunca sürecek ve en iyi nedenleri ile açıklamayı yapan kişiler jüri tarafından seçilerek açıklanacak. LG Türkiye daha önce LG G4 amiral gemisi içinde böyle bir yarışma düzenlemişti.