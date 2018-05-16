LG G6 ThinQ Modeli Ortaya Çıktı!

LG G6 modeliyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Akıllı telefon, MWC 2017 etkinliğinde tanıtılmıştı ve LG G6+ modeliyle birlikte lanse edilmişti. 2017 amiral gemisi modelin sızdırılan yeni bilgisinde bir varyantı daha ortaya çıktı. Bu varyantın paylaşıldığı yer ise firmanın LG Kanada resmi web sitesi oldu. Resmi siteden sızdırılan bilgide LG G6 ThinQ modeliyle ilgili bir sayfa açtığı görülüyor.

LG G6 ThinQ Geliyor

Yapılan yeni sızıntı haberde yer alan bilgiye göre LG G6 ThinQ modeli geliyor. Yapılan haberlerde yer alan bilgilere bakıldığında sızıntının firmanın resmi web sitesi olan LG Kanada tarafından yapıldığı görülüyor. Daha önce MWC 2017 etkinliğinde LG G6 ve LG G6+ olarak lanse edilen amiral gemisi modelin yeni varyantı gözükmüş oldu.

Teknik özellikleriyle ilgili bir bilgi bulunmayan akıllı telefonun tahmini olarak 5.7 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile geleceği düşünülüyor. Çözünürlük tarafında 2880 x 1440p (QHD+) desteği sağlaması halinde modelin 18:9 Full Vision ekran formatı da yer alacaktır. Yonga seti, RAM, depolama, kamera, batarya gibi özellikleri belli olmayan yeni akıllı telefonun kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacağı söyleniyor.

Adından da anlaşıldığı gibi yapay zeka teknolojisine sahip olacak akıllı telefonun tıpkı LG V30s ThinQ ve LG V30s+ ThinQ modellerinde bulunan AI yazılımı desteği olacak. Akıllı telefonun LG G7 ThinQ, LG V30s ThinQ ailesi gibi özelliklerle ön plana çıkacağı biliniyor. Kamera tarafında ekstra bir durumun olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Firmanın diğer ThinQ modeli LG V35 ThinQ için de lansman yapılacak. Bu lansmanda LG G6 ThinQ modelinin de yer alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Akıllı telefonların tanıtılacağı lansmanın tarihi ve yeri henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde sızdırılan haberlerle kısa sürede bu bilgilerin de paylaşılacağı düşünülüyor.