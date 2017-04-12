LG G6 Turkcell ve Türk Telekom'da Ön Siparişe Başladı.

LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG G6 bugün Turkcell ve Türk Telekom‘da online olarak ön sipariş ile satışına başlandı. 12.04 2017- 18.04.2017 tarihleri arasında ön sipariş ile satın alan kullanıcılara LG Minibeam PH150G projektör cihazı hediye edilecek. LG G6, Turkcell ve TürkTelekon’da 3.699 TL’den ön sipariş ile satın alabilirsiniz. LG Minibeam Projektör cihazı sadece ön sipariş ile satın alan kullanıcılara hediye edilecektir. Ph150G Projektör’ün stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim.

LG G6 Ön Sipariş İle Satışına Başlandı

LG G6 ülkemizde önümüzdeki hafta teknoloji marketleri ve Turkcell, Türk Telekom bayilerinde satışa sunulacak. Ön sipariş ile satın almak isteyen kullanıcılar için bugün operatörler LG PH150G Projektör hediyesi ile sipariş almaya başladı. Herkes’den önce LG G6’ya hediyesi ile sahip olmak için şimdiden sipariş vermeniz gerekiyor.

LG PH150G Minibeam projektöre sadece ön sipariş ile satın alan kullanıcılara hediye edilecek. Yaklaşık olarak ülkemizde PH150G 1.200 – 1.500 TL aralığında satılıyor.

Turkcell aboneleri buradan sipariş verebilir. Türk Telekom abonesi müşteriler buradan sipariş verebilir.

LG PH150G Projeksiyon Cihaz Özellikleri