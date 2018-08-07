LG G6 Türkiye Android 8.0 Oreo Güncellemesi Başladı

Merakla beklenen Android 8.0 Oreo güncellemesi LG G6 Türkiye modelleri için dağıtılmaya başlandı. Uzun zamandır beklenilen güncelleme, Nisan ayının son günü başlayıp Ağustos 2018 tarihine kadar sarktı.

LG G6 Türkiye Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Yapılan yeni güncellemeyle birlikte LG G6 Türkiye kullanıcıları, yeni sistem güncellemesini almış oldu. Yaklaşık 1.5 yıldır beklenilen güncelleme nihayet dağıtılmaya başlandı. Yapılan güncellemeyle birlikte telefonlar sistemsel olarak güncellendi ve Android güvenlik yamaları da güncellenmiş oldu. Bu güncellemeyle birlikte LG G6 Türkiye modellerine AI CAM özelliği gelerek LG G6 ThinQ modeline dönüştü.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H87020e

Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapım Numarası: OPR1.170623.032

OPR1.170623.032 Güvenlik Yaması : 01.07.2018

: 01.07.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.c3.1-00028-M8996FAAAANAZM-1.1

MPSS.TH.2.0.c3.1-00028-M8996FAAAANAZM-1.1 Dosya Boyutu: 2,8 GB (LG Bridge boyutu)

LG G6 Oreo İle Gelen Yenilikler

LG Home moduna yeni bir özellik eklendi.

LG G6 TR modelleri artık akıllandı. Yeni güncellemeyle birlikte yapay zeka teknolojisi olan AI CAM özelliği getirildi.

özelliği getirildi. Batarya ve performans kalitesi, özellikle arkaplan uygulamalarında optimize edildi.

Bildirim paneline düşen bildirimlere kısa cevaplama özelliği getirildi.

özelliği getirildi. Google Pixel ile çıkan 3D Touch özelliği, LG G6 TR modelleri için de sağlandı.

özelliği, modelleri için de sağlandı. Sony firmasının sağlamış olduğu LDAC ses özelliği, kablosuz Bluetooth kulaklıklar ile sağlanmaya başlandı.

LG G6 Türkiye Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG G6 TR modeline güncelleme yapmak için telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA güncellemesini deneyebilir.

OTA üzerinden güncelleme yapamayan kullanıcılar, telefonlarını bilgisayar yardımıyla LG Bridge programını kullanarak güncelleme yapabilir. Programı indirmek için buraya tıklayın.

LG bridge ile yapamayanlar son olarak LG UP programını deneyerek KDZ atmayı deneyebilir. Gerekli dosyaları indirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;