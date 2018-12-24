LG G6 Türkiye Modelleri Yeni Güncellemesine Kavuştu

LG G6 Türkiye modelleri için beklenen güncelleme yayımlandı. Uzun süre beklenen bu güncellemeyle sorunların çözüldüğü tahmin ediliyor. Yayımlanan güncellemeyle birlikte Android Güvenlik Yaması da yenileniyor.
LG G6 Türkiye Modellerine Yeni Güncelleme Verildi
İlk olarak verilen Android 8.0 Oreo güncellemesiyle kullanıcılarını sevindiren firma, verdiği yazılımda hata olunca beklentileri olumsuz etkilemişti. Uzun süredir beklenen yazılım güncellemesi Aralık 2018’in son haftası verildi ve Türkiye modellerine LG Bridge üzerinden dağıtıldı.
LG G6 Türkiye modelleri için verilen güncellemenin LG Bridge üzerindeki detayları.
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- Android sürümü: 8.0 Oreo
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- Yazılım Sürümü: H870TR20h
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- Android Güvenlik Yaması:1 Kasım 2018
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- Kernel Sürüm: 3.18.71
- Yapım Numarası: OPR1.170623.032
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- Dosya Boyutu: 2.81 GB (LG Bridge)
- KDZ İndirme Linki: H87020h_00_OPEN_TR_OP_1126.kdz
LG G6 Türkiye Modeline Verilen Yeni Güncelleme Nasıl Yapılır?
Güncelleme, firma tarafından v20h yazılım versiyonu ve 1 Kasım 2018 Android Güvenlik Yaması ile veriliyor.
Bu güncellemeyi yapmak için bilgisayara ihtiyacınız olacak. Bilgisayarınızda LG Bridge programı ile güncellemeyi yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgi için buraya tıklayın.
Telefon üzerine dağıtıma geçmeyen firma bu yöntemi sonra sağlayacak. Bu yöntemi bekleyip güncellemek isteyenler, telefon üzerinde Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edebilir.
Güncellemeyi yapmadan önce;
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- Telefon üzerinden gerçekleştireceğiniz güncellemelerde mutlaka wi-fi ağını kullanın.
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- Güncellemeyi yapmadan önce şarjın en az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin.
- Güncelleme sonrası stabil bir kullanım için hard reset atmanızı öneririz. Bunun için buraya tıklayarak nasıl atılacağını öğrenebilirsiniz.
G5 e ne zaman gelecek yahu yeter artık
Gelmeyecek kardeş bunu lg kullanıcısı olarak söylüyorum politika basit eskileri unut yenilere ver olay budur tabi gelmez dememe bakma gelir ama ne zaman aman lg kullanilmaz.
Daha tövbe ettim kardesim lg hayranıydım şimdi düşmanıyım
aktif olarak bakıyorum da gözükmüyor şu anlık bide kapatıp açıyorum görünürde birşey yok…