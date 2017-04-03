LG Teknik Servis İLETİŞİM

MWC 2017 etkinliğinde tanıtılan akıllı telefon LG G6 için bugün Türkiye satış fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. LG’nin ilk suya, toza dayanıklı ve 18:9 ekran özelliğine sahip telefonu 19 Nisan‘da satışa sunuluyor. 12-18 Nisan tarihleri arasında ön siparişe açılacak, ön sipariş ile satın alacak kullanıcılara bir de hediyesi var.

LG G6 Satış Fiyatı

Sınırlı sayıda ön siparişe çıkacak akıllı telefon, LG Minibeam (PH 150) projektöre hediyesi ile satılacak. Astro Black, Ice Platinum ve Mystic White olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan LG G6’nın satış fiyatı ise 3.699 TL olarak duyuruldu.

Yeni satışa sunulacak akıllı telefonlar arasında rekabete bakacak olursak Huawei P10‘un satış fiyatı 3.599 TL olarak açıklanmıştı. LG G6’ye benzer şekilde ön siparişte bir de hediyesi olan Huawei, kullanıcılara 1.699 TL değerindeki Huawei Watch 2‘yi hediye ediyor. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde ön siparişe açılan Samsung Galaxy S8 4.399 TL. Samsung ise ön siparişte kullanıcılara aksesuar mağazasında kullanılmak üzere 400 TL değerinde hediye çeki veriyor.