LG Teknik Servis
İLETİŞİM
Android 7.0 Nougat sürümü ile birlikte artık LG akıllı telefonlarda tema desteği bulunuyor. Bir XDA geliştiricisi olan thanhbinh100692 daha önce sizinle paylaştığımız LG, Android 7.0 Nougat Ücretsiz Temalar-2 temalarını LG G6 ile uyumlu hale getirerek Play Store‘de yayımladı. 18:9 ekran boy oranı ile diğer modellere göre ekranı daha uzun olan LG G6 için özel temalar kullanmanız gerekiyor. LG G6 hali hazırda üç adet stock tema ile geliyor bu temalardan sıkıldıysanız telefonunuza yeni bir hava katmak için aşağıdaki temaları ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
1-) MUİU Tema
Price: Free
2-) Galaxy S8 Tema
Price: Free
3-) Sense Pro Tema
Price: Free
4-) LG G6 Siyah Tema
Price: Free
5-) LG G6 Flyme OS Tema
Price: Free
6-) LG G6 Meterial Tasarım Tema 5.59 TL
Price: ₺5,59
7-) LG G6 Pixel Dark Tema 5.39 TL
Price: ₺5,39
8 -) LG G6 Ubuntu Tema
Price: ₺5,39