LG G6 Meterial Tasarım Tema
LG Teknik Servis
İLETİŞİM

Android 7.0 Nougat sürümü ile birlikte artık LG akıllı telefonlarda tema desteği bulunuyor. Bir XDA geliştiricisi olan thanhbinh100692 daha önce sizinle paylaştığımız LG, Android 7.0 Nougat Ücretsiz Temalar-2 temalarını LG G6 ile uyumlu hale getirerek Play Store‘de yayımladı. 18:9 ekran boy oranı ile diğer modellere göre ekranı daha uzun olan LG G6 için özel temalar kullanmanız gerekiyor. LG G6 hali hazırda üç adet stock tema ile geliyor bu temalardan sıkıldıysanız telefonunuza yeni bir hava katmak için aşağıdaki temaları ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

1-) MUİU Tema

LG G6 MUİU TEMA
MIUI Theme LG V20, G5 & LG G6
MIUI Theme LG V20, G5 & LG G6
Yükle QR-Code
MIUI Theme LG V20, G5 & LG G6
Developer: WSTeams
Price: Free

2-) Galaxy S8 Tema

Galaxy S8 Tema
Galaxy S8 for LG G6 V20 & G5
Galaxy S8 for LG G6 V20 & G5
Yükle QR-Code
Galaxy S8 for LG G6 V20 & G5
Developer: WSTeams
Price: Free

3-) Sense Pro Tema

LG G6 Sense Pro Tema
Sense Pro Theme LG G6 V20 & G5
Sense Pro Theme LG G6 V20 & G5
Yükle QR-Code
Sense Pro Theme LG G6 V20 & G5
Developer: WSTeams
Price: Free

4-) LG G6 Siyah Tema

LG G6 Siyah Tema
Simple Dark Theme LG G6 V20 G5
Simple Dark Theme LG G6 V20 G5
Yükle QR-Code
Simple Dark Theme LG G6 V20 G5
Developer: WSTeams
Price: Free

5-) LG G6 Flyme OS Tema

LG G6 Flyme OS Tema
Flyme OS Theme LG G6 V20 & G5
Flyme OS Theme LG G6 V20 & G5
Yükle QR-Code
Flyme OS Theme LG G6 V20 & G5
Developer: WSTeams
Price: Free

6-) LG G6 Meterial Tasarım Tema 5.59 TL

LG G6 Meterial Tasarım Tema
Material Design Theme LG G6
Material Design Theme LG G6
Yükle QR-Code
Material Design Theme LG G6
Developer: WSTeams
Price: ₺5,59

7-) LG G6 Pixel Dark Tema 5.39 TL

LG G6 Pixel Dark Tema
Pixel Dark Theme for LG G6 V20
Pixel Dark Theme for LG G6 V20
Yükle QR-Code
Pixel Dark Theme for LG G6 V20
Developer: WSTeams
Price: ₺5,39

8 -) LG G6 Ubuntu Tema

LG G6 Ubuntu Tema
Ubuntu Theme LG V20 G5 & LG G6
Ubuntu Theme LG V20 G5 & LG G6
Yükle QR-Code
Ubuntu Theme LG V20 G5 & LG G6
Developer: WSTeams
Price: ₺5,39

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