LG Teknik Servis İLETİŞİM

Android 7.0 Nougat sürümü ile birlikte artık LG akıllı telefonlarda tema desteği bulunuyor. Bir XDA geliştiricisi olan daha önce sizinle paylaştığımız LG, Android 7.0 Nougat Ücretsiz Temalar-2 temalarını LG G6 ile uyumlu hale getirerek Play Store‘de yayımladı. 18:9 ekran boy oranı ile diğer modellere göre ekranı daha uzun olan LG G6 için özel temalar kullanmanız gerekiyor. LG G6 hali hazırda üç adet stock tema ile geliyor bu temalardan sıkıldıysanız telefonunuza yeni bir hava katmak için aşağıdaki temaları ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

1-) MUİU Tema

2-) Galaxy S8 Tema

3-) Sense Pro Tema

4-) LG G6 Siyah Tema

5-) LG G6 Flyme OS Tema

6-) LG G6 Meterial Tasarım Tema 5.59 TL

7-) LG G6 Pixel Dark Tema 5.39 TL

8 -) LG G6 Ubuntu Tema