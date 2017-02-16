Merakla beklenen LG G6 için bugün LG tarafından UX arayüzü bir video ile ortaya çıktı. Bu ay içinde tanıtılması beklenen akıllı telefonun neredeyse tüm özellikleri tanıtıma kısa bir süre kala sızdırıldı. En çok meral edilen arayüzü de nihayet gün yüzüne çıkmış oldu. UX 6.0 ile geleceği kesin olarak biliniyor ama şimdiye kadar sızdırışmış bir video veya görsel bulunmuyordu. Bugün orta çıkan video ile UX arayüzü tasarımıda belli olmuş oldu.

LG G6 UX 6.0 Arayüzü

LG yeni amiral gemisi için geliştirdiği kullanıcı arayüzünü bir video ile gün yüzüne çılardı. Uzun zamandır merak konusu olan telefonun kullanıcı arayüzü de UX 6.0 ile geleceği netlik kazandı. LG, kamera uygulamasında yaptığı değişiklikler sayesinde kare (1:1) fotoğraflar çekmenin mümkün olacağını, Food Mode ile gıdaların renklerini ve renk doygunluğunu artırabileceğimizi söylemişti. Kare resimlerinizi bir araya getirip “Kolaj Duvar Kağıdı” oluşturmanız da mümkün olacak. Son olarak kamera uygulaması, galerinizdeki fotoğraflardan GIF animasyonları oluşturabilecek.

Kamera için Yeni Özellikler

Yemek modu olarak adlandırılan yepyeni bir mod daha geliyor. Birçok insan yemek yemeden önce önündeki tabakların fotoğraflarını çekmeye ve bunları başkalarıyla paylaşmaya başladı. LG G6’daki Yemek kamerası modu yüksek renk kaliteli ve doygunluğu fazla fotoğraflar çekmeyi sağlayacak. Böylelikle yemek fotoğrafları çok daha canlı ve etkileyici olacak. Son olarak telefonda iki ile 100 arasındaki fotoğrafı birleştirerek GIF animasyonu oluşturmayı sağlayan bir özellik de bulunacak.