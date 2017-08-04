[H870TR] LG G6 V10r İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı

LG, yeni modeli LG G6 ile ilgili güncelleme çalışmalarına devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftası Türkiye’de satışa sunulan serinin yeni amiral gemisi modeli LG G6 için v10i iyileştirme güncellemesi yayımlanmıştı. 4 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla yeni bir iyileştirme güncellemesi daha LG G6 H870TR modeli için yayınlandı. LG G6 V10r iyileştirme güncellemesi LG Bridge üzerinden ve OTA üzerinden veriliyor.

LG G6 V10r İyileştirme Güncellemesi

LG G6 H870TR için yayımlanan yeni güncelleme ile birlikte LG G6 modelinde kullanılabilirlik ve işlevsellik iyileştirildi. Buna ek olarak performansa yönelik ufak optimizeler yapılarak Android Güvenlik Yaması da güncellenerek güvenlik açıkları giderildi.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: H870V10r

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : ?

: ? Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1c3.1-00014-M8996FAAAANAZM-1.86009.21

MPSS.TH.2.0.1c3.1-00014-M8996FAAAANAZM-1.86009.21 Dosya Boyutu : 2.89 GB (pc boyutu)

: 2.89 GB (pc boyutu) KDZ Dosyası: H87010r_00_OPEN_TR_OP_0722.kdz

LG G6 Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG G6 iyileştirme ve sistem güncellemeleri yapmak için firmanın sağlamış olduğu güncelleme/yedekleme programı LG Bridge uygulamasından yararlanılır. Bilgisayar üzerinden yararlanılabilen uygulama için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

LG Bridge üzerinden güncellemeyi alamayan veya göremeyen kullanıcılar, telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi bölümüne girip OTA üzerinden güncelleme kontrolü yapabilir. OTA ve LG Bridge üzerinden güncellemeyi henüz alamayan kullanıcılar manuel güncelleme programı olan LG UP programı ile yine bilgisayar aracılığıyla KDZ yükleyerek yeni güncellemeye sahip olabilirler. LG UP programına ulaşmak için buraya tıklayın.

Güncelleme yapmadan önce;