[H870TR] LG G6 V10r İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı

LG, yeni modeli LG G6 ile ilgili güncelleme çalışmalarına devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftası Türkiye’de satışa sunulan serinin yeni amiral gemisi modeli LG G6 için v10i iyileştirme güncellemesi yayımlanmıştı. 4 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla yeni bir iyileştirme güncellemesi daha LG G6 H870TR modeli için yayınlandı. LG G6 V10r iyileştirme güncellemesi LG Bridge üzerinden ve OTA üzerinden veriliyor.
LG G6 V10r İyileştirme Güncellemesi
LG G6 H870TR için yayımlanan yeni güncelleme ile birlikte LG G6 modelinde kullanılabilirlik ve işlevsellik iyileştirildi. Buna ek olarak performansa yönelik ufak optimizeler yapılarak Android Güvenlik Yaması da güncellenerek güvenlik açıkları giderildi.
- Android sürümü: 7.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H870V10r
- Kernel Sürüm: 3.18.31
- Yapın Numarası: NRD90U
- Güvenlik Yaması: ?
- Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1c3.1-00014-M8996FAAAANAZM-1.86009.21
- Dosya Boyutu: 2.89 GB (pc boyutu)
- KDZ Dosyası: H87010r_00_OPEN_TR_OP_0722.kdz
LG G6 Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
LG G6 iyileştirme ve sistem güncellemeleri yapmak için firmanın sağlamış olduğu güncelleme/yedekleme programı LG Bridge uygulamasından yararlanılır. Bilgisayar üzerinden yararlanılabilen uygulama için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
LG Bridge üzerinden güncellemeyi alamayan veya göremeyen kullanıcılar, telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi bölümüne girip OTA üzerinden güncelleme kontrolü yapabilir. OTA ve LG Bridge üzerinden güncellemeyi henüz alamayan kullanıcılar manuel güncelleme programı olan LG UP programı ile yine bilgisayar aracılığıyla KDZ yükleyerek yeni güncellemeye sahip olabilirler. LG UP programına ulaşmak için buraya tıklayın.
Güncelleme yapmadan önce;
- Telefonunuzun batarya seviyesinin en az %50 olmasına özen gösterin.
- Telefon üzerinden güncelleme yapacak kullanıcılar, güncellemeyi Wi-Fi veya Mobil Veri ile yapıp yapmadığını kontrol etsin.
- Bilgisayar üzerinden güncelleme yapacak kullanıcılar, telefona ait sürücülerin bilgisayarda yüklü olduğundan emin olsun. LG Bridge ile güncelleme yapmadan önce her ihtimale karşı yedek almayı unutmayın.
- Manuel kurulum aracı kullanalarak güncelleme yapmak isteyenler doğru KDZ dosyasını indirdiklerinden emin olsun. LG UP ile manuel kurulum öncesi her ihtimale karşı yedekleme yapmayı unutmayın.
Bu KDZ dosyası resmi Lg sunucularında mı çekiliyo acaba?
Evet
Allah razı olsun hocam. Sayenizde cihazı kurtardım.
Rica ederiz.
Merhaba tr veriyonunda donanim bilgilerine baktigmiDa h870tr yaziyormuu bana orasi lazim vodafoneye bakiyorsun tr yok orada türkcell ayni evkur ayni turk telekom ayni magazalari bakmadim neden buna bir cozum anlam vetemedim lg g4 avrupa versiyonu almistim tr versiyonu kamerasi col daha iyiydi
LG G6 modeliyle birlikte TR ibaresi kaldırıldı. Avrupa modelleriyle aynı olduğu için H870 olarak geçer lakin güncelleme detayları TR ile gösterilir.
Kardesim sagoll tr yi nerden gorebiliriz avrupa versiuonundan nasil ayirt edebilirizzz
Yazılım bilgileri bölümünde versiyonun yanında ülke kısaltmaları bulunmaktadır.
Bende son ndiyorummm yazilim bilgilerinde donanim bilgilerine bakiyorsun lgg5 de h850tr yaziuordu
Lg g6 h870 yaziuor donnaimdan bakinca tr eki yok
Birde kutuda lg turkiye garantisi yaziyordu oda yok kvk felan var
Yazılım bilgilerinde TUR yazıyorsa sıkıntı yoktur. Donanım bilgisi LG G6 ile birlikte artık Avrupa olarak aktarılıyor
Ben tr versiyonunu gormedim dha yok piyasada satilanlarin hepsi h870,yaziyor h870tr neden yokk
Merhabalar lg g6 nin tr versiyornu varmi vodafone ye bakiyorum h870 turkcele bakiyorum h870modeli var hep h870tr cikmadimi genelde tr versiyonlarinin kamerasi renkleri daha iyi oturduyordu
TR uzantısı yeni modellerde kullanılmıyor. Ama telefon hakkında bölümüne bakarsanız h870tr ibaresini görebilirsiniz.
Bakiyorumm h870yaziuorr h870tr gotmrdim iptalmi olduboo
Ben hepsine bakyim gotemedim tr versiyonunu tr versiyonda fm radyo artik varmi bu konu hakkinda bilgi istiyorum normal avrupa versiyonu kamerasi renkleri iyi oturtmuyot modelr gebelde h870yaziuor tr eki yok
Tr versiyonda radyo bulunuyor.
Merhabalarr lg g6 nin ben hrp piyasada h870tr olan modelini bulamadim gitti hep h870var neden boleee fm radyo ozelligi geldimii
Youtube da bi kullanıcı tarafından farklı bi metod öğrendim.Bilgisayardaki lg bridge uygulamasının log kayıtlarından güncelleme linkini alıp tarayıcıda açtım fakat sunucu hatası olduğu için indirme olmuyor.
hata veren sunucu linki pkg03. olarak başlıyor bunu pkg02. olarak değiştirince güncellemeyi indiriyor.Sanırım farklı bir sunucuda yedek olarak güncelleme bekletiliyor.Fakat hız çok düşük.Gerçi lg nin smartworld uygulaması da çok geç açılıp herşeye çok geç bağlanıyor ondan sanırım sunucuları berbat heralde.
şuanda iniyor 3 saattir devam ediyor inme 1.9 gb oldu bitince deneyeceğim olursa güncellemeyi yandex diske yükler paylaşırım.
Güncelleme boyutu 2.89GB yanlış dosya indirmiyorsunuz umarım.
Dosya indirmesi bitti.Evet 2.89 gb boyutunda 2,89 GB (3.111.377.445 bayt) bu şekilde.
H87010r_00_OPEN_TR_OP_0722 bu şekilde indi şimdi deniycem umarım problem olmaz.Olursa zaten stock rom yüklerim.Bi problem olmazsa yandex diske atarım bugün veya yarın paylaşırım sizlerle de.
Güncellemeyi yaptım sorunsuz bi şekilde gerçekleşti hatta güncelleme sonrası telefonda donma vs olsuğu zaman 9 saniye boyunca ses kısma ve güç tuşuna basılı tutun diye bi uyarı verdi.
Yeni bu sanırım.
Şuanda linki yandex e upload ediyorum lg up ile sıkıntısız güncelleyebilir herkes.
Buda güncellendikten sonraki yazılım bilgileri kısmı :
https://i.hizliresim.com/dGJQan.png
Siz resmi görünmez ise görünür biçimde kodlarsınız umarım.
Teşekkürler. KDZ linki yüklenince i@lgdestek.net adresine mail atarsan yazıya ekleme yaparız.
çalışır linki alabilirmiyim.
Bi problem oldu o yüzden tekrardan yandex disk programını kurup yeniden uploadlıyorum biraz sürebilir yetişmezse yarına kalıcak ben size mail ile yolliycam linki LG G6 H87010r_00_OPEN_TR_OP_0722 başlığıyla.
KDZ Romu upload ettim maille yolladım ulaşmamışsa diye burayada ekliyorum.
https://yadi.sk/d/WqcBDrUJ3LkWgd
yüklemede hata veriyor bilgilendirme yapin
LG Bridge sunucularında sorun bulunmaktadır. OTA üzerinden gelmesini bekleyin.
ne zaman gelır tahmınen 1 hafta alırmıı OTA
En geç 1 hafta içinde yayınlanır.
Lg Bridge ile güncelleme sunucudan indirme hatası veriyor.
Programı silip yeniden yükledim dns ayarı değiştirip sitenizdeki tüm metodları denedim işe yaramadı.
Kdz dosyasını bulup paylaşabilirseniz memnun olurum.
Sunucularda bir sorun bulunmaktadır. 1-2 güne sorun çözülür. Sorun çözülmezse zaten OTA üzerinden hemen güncelleme desteği sağlanır.