LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG akıllı telefonlarda LG G3, G4, G5 ve LG G6 ekran karşılaştırması yaptık. LG G3 ve LG G4 modelleri 5.5 inç bir ekrana sahip. Geçtiğimiz 2016 yılın amiral gemisi LG G5 akıllı telefonu 5.3 inç ekran kullanıyor. LG’nin son amirali LG G6 modeli ise 5.7 inç ve 18.9 formatında bir ekrana sahip. Peki bu akıllı telefonlarda en fazla ekranı ve görüntüsü hangi veriyor.

LG G6 & LG G5 Ekran Karşılaştırması

LG G6 ile LG G5 Chrome ve Youtube ekran görüntülerini karşılaştırdığımız zaman, 5.7 inç ekranı ile LG G6 modeli size daha fazla görüntü sunuyor. Kasa boyutu olarak LG G5‘dan daha ufak bir yapıya sahip olan akıllı telefon, daha fazla ekran görüntüsünü gösterebiliyor. Burada LG G6‘nın en büyük avantajı şüphesiz ki 18.9 ekran boyutuna sahip olması.

LG G6 ve LG G5 Ekran Karşılaştırma 1 of 4

LG G6 & LG G4 Ekran Karşılaştırması

LG G6 ile LG G4 modelini karşılaştırdığımızda, ekran boyutları arasında çok az bir fark olmasına rağmen LG G6 modelinin 18.9 ekran boyutunun önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. LG G4 5.5 inç ve 16.9 ekran formatını kullanırken, LG G6 modeli 5.7 inç 18.9 ekran formatı ile size daha fazla görüntü alanı sunuyor.

LG G6 ve LG G4 Ekran Karşılatırma 1 of 4

LG G6 ve LG G3 Ekran Karşılaştırması

LG’nin efsane telefonları arasında yer alan LG G3 amiral gemisi ile LG G6’nın ekran görüntü oranını karşılaştırdığımızda yine ekran boy oranı ile LG G6 ön plana çıkıyor. LG G4 modeli ile aynı ekran boy oranını kullanan LG G3 akıllı telefonu 18.9 ekrana sahip LG G6 modeline göre size daha az ekran görüntüsü sunuyor.

LG G6 ve LG G3 Ekran Karşılaştırması 1 of 4

Ekran karşılaştırma testimizi LG G2 efsanesi ile yapmak isterdik ama elimizde G2 modeli olmadığı için karşılaştıramıyoruz. İleride makalemize LG G2 modelini de ekleyeceğimizi belirtelim.