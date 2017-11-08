LG G6 ve LG PowerBank Yarışması Başladı

LG Türkiye kasım ayına yeni bir hediye kampanyası ile başladı. Her ay kullanıcılarına akıllı telefon, powerbank ve sürpriz hediyeler dağıtan firma bu ayda iki güzel hediye veriyor. Katılımcılar’dan LG G6 akıllı telefonuna bir yeni özellik eklemek isteler bu hangi özellik olur sorusuna cevap aranıyor. En iyi cevabı veren kullanıcılar arasında yapılacak çekiliş ile 50 Adet LG Powerbak ve 3 Adet LG G6 akıllı telefonu hediye edilecek. Kampanya detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KATILIM KOŞULLARI

Yarışma, 8 Kasım 2017 – 19 Kasım 2017 tarihleri arasında www.g6kazandiriyor.com sayfasına kayıt yaptırıp belirtilen görevleri yerine getiren katılımcılar arasından seçilecektir

Yarışma boyunca 50 adet 3.0 Qualcomm hızlı şarj özeliiğine sahip 6500 mAh LG Power Bank ve 3 adet LG G6 ürünü hediye edilecektir. Hediye kazanmak için verilen görevleri yerine getirmek ve açık uçlu LG G6 yeni özelliklerine bölümüne en iyi cevabınızı yazmalısınız. Hediye kazananlar aşağıda yer alan jüri tarafından seçilecektir.

– Burak Karacan – Ajans Proje Yöneticisi

– Junguk Yoon – Mobil İletişim Direktörü

– Gül Çabı – LG Marka Pazarlama Direktörü

– Yavuz Savaş – Mobil İletişim Pazarlama Müdürü

– Erkan Terzi – LG Dijital Pazarlama Müdürü

Kazanılan hediyenin size ulaştırılması için sisteme; Ad Soyad, Telefon Numarası, Adres, İlçe, Şehir, Posta Kodu, e-Posta adresi girilmesi zorunludur.

Sisteme giriş yapılan kişisel bilgiler daha sonra değiştirilemez.

Kazanılan hediye kampanya koşullarını kabul edip onaylayan katılımcılara gönderilecektir

Kazanılan hediye değiştirilemez veya nakite dönüştürülemez.

Hediye kazanan katılımcıların hediyeleri yarışma bitiminden sonra iki hafta içerisinde adreslerine kargolanacaktır.

Tüm kişisel bilgileriniz e-posta gönderim izni verenler hariç olmak üzere 31.12.2017 tarih itibari ile sistemden silinecektir.

LG Electronics Ticaret A.Ş .’in kampanya şartlarını değiştirme, yarışmayı durdurma, sona erdirme ve süresini değiştirme hakkı saklıdır.

Kullanıcılar, LG Electronics Ticaret A.Ş.’ye açıkladıkları içeriklerin yasaların izin verdiği her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda LG Electronics’in münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Katılım: https://g6kazandiriyor.com/