LG G6 Vodafone Bayilerinde Satışa Sunuldu

LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG G6 sonunda Vodafone mağazalarında satışa sunulmaya başladı. LG G5 modelinden sonra bazı modeller Vodafone mağazalarında satılmıyordu, bunlara V20’de dahil. LG Türkiye, Vodafone ile yaptığı anlaşma ile yeni amiral gemisini Vodafone bayilerinden satın alabilecek. 15 Mayıs itibari ile tüm Vodafone bayilerinde 24 ay kontratlı olarak satışı yapılmaya başladı.

Vodafone LG G6 Kampanyası

LG G6, Vodafone mağazalarında yerini aldı. Vodafone müşterileri, LG G6’yı nakit olarak 3 bin 699 TL’den, taksitli olarak ayda 145 TL’den başlayan fiyatlarla satın alabilecek. LG G6, Beyaz, Astro siyah ve Buz platinyum olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.

Sadece LG telefon kullanıcılarına özel uygulamaların içinde bulunduğu LG Smart World kampanyası kapsamında 31.06.2017 tarihine kadar LG G6 satın alan tüm kullanıcılar 3 hediye birden kazanma şansı yakalıyor.

Kampanya kapsamında LG G6 aldıktan sonra LG Smart World’e kayıt yaptıran kullanıcılar, 100 TL değerinde “Koruma Paketine” (Kırılmaz Ekran Koruyucu, Arka Kapak Koruyucu ile Koruyucu Kılıf) sahip olacaklar.

LG G6 kullanıcılarına özel bir seçenek olarak LG Smart World’de bulunan LG G6 Google Oyun Koleksiyonu üzerinden; Temple Run 2, Spiderman Unlimited, Crossy Road, SimCity BuildIt, Cookie Jam ve Genies & Gems oyunlarından oluşan 200 dolar değerindeki altılı oyun öğesi ve 150TL değerindeki 100 GB Google Drive ücretsiz olarak sunuluyor.

LG G6 Genel Özellikleri

163 gram ağırlığında ve 7.9 mm kalınlığında olan LG G6, 5.7 inç büyüklüğünde geniş bir ekranla karşımıza çıkıyor. 1440 x 2880 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir panel kullanan G6, yüzde 78.6 gibi oldukça başarılı bir ekran gövde oranına da sahip. Ayrıca G6’nın 16:9 ekran formatı yerine 18:9 ekran formatını kullandığını da belirtelim. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı da koruma sunan cihaz, 1.5 metreye kadar 30 dakika boyunca su geçirmiyor. LG G6 özellikleri ve daha fazlası için LG G6 kategorisini takip edebilirsiniz.