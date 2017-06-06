LG Teknik Servis İLETİŞİM

MWC 2017 etkinliğinde tanıtılan G serisinin yeni amiral gemisi modeli LG G6, Nisan 2017 itibarıyla satışa çıktı ve satışları devam ediyor. Akıllı telefonun en önemli özelliklerinden biri olan kamerası yine en iyiler arasından zaferle ayrıldı.

Bir Gezginin Gözünden

Uzun süredir kamera araştırmalarını Galaxy S8 ve LG G6 modeli arasında sürdüren Ben Sin, yapmış olduğu deneyimler sonucu gittiği bölgelerde her iki modelle de fotoğraflar çekerek ayrıntıları ortaya koyarak iki modelin arasındaki kamera farkını göstermiş oldu. Kamera karşılaştırmasında iPhone 7 Plus, Huawei Mate 9 gibi modellerin de olması gerektiğini savunan gezgin, bu karşılaştırmayı seyahat üzerine yorumladı ve seyahat fotoğrafları ile karşılaştırmaya koydu. Örnek olarak Nazi katliamında ölen 300 milyon insan için yapılan 4.7 dönümlük beton blokları fotoğraflayan Ben Sin, LG G6’nın wide-angle özelliği ile Galaxy S8’den daha üstün bir şekilde ve geniş kadrajlı fotoğraf çektiğini göstererek, LG G6’nın kamerasının ne kadar yetenekli olduğunu savundu.

LG G6‘nın var olan 125 derecelik wide-angle özelliğine sahip kamerasının Galaxy S8‘den daha performanslı olduğunu kanıtlayan Ben Sin, yaptığı karşılaştırmaların seyahat eden kişilerin anı biriktirmesi için hangi telefondan daha fazla faydalanabileceğini de vurgulamak istemiş gibi görünüyor. Galaxy S8’in f1.7‘lik tek kamerasının, LG G6’nın f2.2’lik ve 125 derece açıya sahip 2.kamerasından geride kalması, Samsung’un artık çift kameraya yönelmesi gerektiğini vurguluyor.

LG G6‘ya göre eski ama hala yeniliğini koruyan LG V20 ve LG G5 modellerinin de Galaxy S8 ile yarışabileceğini ancak bazı yazılımsal ve donanımsal eksikliklerden dolayı yarışta zorlanacağını söyleyen Ben Sin, LG G6’nın kamerasının ne kadar donanımlı olduğunu ve nasıl stabil bir yazılıma sahip olduğunu da vurgulamaktadır.