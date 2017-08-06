LG G6 Yeni Güncelleme ile Yüz Tanıma Özelliğine Kavuştu

LG’nin son amiral gemisi G6 için dün yeni yazılım güncellemesi yayımlamıştı. Hala telefonunuzu güncellemediyseniz, [H870TR] LG G6 V10r İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı başlıklı yazımızı inceleyip telefonunuzu güncelleyebilirsiniz. H870 V10r versiyon güncellemesi LG G6 akıllı telefonuna yeni özellikler eklemiş oldu. Bu özelliklerin başında Yüz Tanıma özelliğini geliyor.
Geçtiğimiz aylarda bahsettiğimiz “LG G6 Yeni Yazılım Güncellemesi İle Üç Yeni Özelliğe Kavuşacak” haberinde sizlere konu hakkında bazı detaylar vermiştik. Aslında bizim beklediğimiz bu güncelleme ile Android versiyonunu 7.1 olması yönündeydi ama ne yazık ki Android sürümü 7.0‘da kaldı.
LG G6 Yüz Tanıma Özelliği
Yüzünüzle telefonun kilidini açın. Ekran kapalı olsa da, telefonunuzu kaldırıp ekrana bakarak telefonun kilidini açabilirsiniz. Yüzünüzle kilid açmak için, önce telefonunuzun kilidini açmak için, knock code, desen, PIN veya parola gibi ikinci bir yöntem oluşturmanız veya doğrulamanız gerekli.
Yüz tanıma özelliği pil performansını nasıl etkileyecek bunu kullanıp göreceğiz. Bir iki saniye tepkime süresi ile ekran kilidi otomatik olarak açılıyor. Parmak izi kilit seçeneği ile kıyasladığımızda parmak izi ile ekran kilidi açmak daha seri ve bir o kadar da hızlı. Yüz tanıma özelliğini kilit ekranında kullanmak için sizden bir pin oluşturmanızı istiyor. Yüz tanıma ile ekran kilidini açamadığınız durumlarda veya şarjınız %5’in altına düştüğünde seçtiğiniz ekran kilidi pinini girerek kilidini açabiliyorsunuz.
Yüz Tanıma Hakkında Bilmeniz Gerekenler
- Yüzünüzü kullanmak, knock code, desen, PIN veya paroladan daha az güvenlidir.
- Benzer bir yüz telefonunuzun kilidini açabilir.
- Yüzünüzü tanımak için kullanılan veriler telefonunuzda gizlilikler korunur.
- Güç tasarrufu için, pil seviyesi %5’in altına düştüğünde yüz tanıma çalışmayacaktır.
LG G6 Yüz Tanıma Özelliği Nasıl Aktif Edilir?
LG G6’da ekran kilidini yüz tanıma özelliği ile kullanmak ve ekran kilidi açmak istiyorsanız aşağıdaki işlemleri uygulayarak ekran kilidinde yüz tanıma özelliğini kullanabilirsiniz.
- Ayarlar/ Ekran/ Kilit Ekran/ Yüz Tanıma
Yukarıdaki ayarlar yolunu takip ederek telefonunuza yeni yüzler ekleyebilir ve çıkarabilirsiniz.
🙂 güvenli birşey diilki olsada olmasada farketmiyo açıkçası ama bu yüz tanıma yüzünden 200 liralık iddiayı kazandım 🙂 arkadaşım yeni telefon almış ben bunuaçarım dedim iddiaya girdik 200 lirasına aldım facebooktan fptpgrafnı actım gösterdm açıldı telefon 🙂 tskkrler yüztanıma 200 lira çepte
Bu zaten vardı
Face Recognition özelliği smart lock’a gerek duymamak için verilen bir özellik oldu. Bu özellikler telefona baktığınız anda telefon uyku modundan uyanıyor.
Fanatik olmayın genç arkadaşım. Güncellemeyi yükledim, smart lock’un içinden dışarı çaıkartmışlar sadece. Önceden de telefona bakınca uyanıyordu. Belki iyileştirme yapmışlardır orasını anlamam.
Daha önce bu özellik Smart Lock’da vardı. Ama ekranı uyandırmadan uygulama çalışmıyordu. Şuam telefonu uyandırmadan yüzünüze tutmanız yeterli
LG Maalesef yazılım güncellemede sınıfta kalıyor. Bu konuda doğru düzgün bir adım atamıyor veya atmıyor.
Daha önceki telefonum olan P725 3D Max için, bu telefonu satın alırken Android 4.0 gelecek denmişti. Ancak sürümü 2.3.6 sürümünde kaldı. Sebep olarak da, yeterli satış seviyesine gelinmedi denmişti.
LG Ne yazık ki, ilk çıkan android sürümlerinde sadece amiral telefonlarına yükseltme yapıyor fakat Android x.0’dan x.1’e herhangi bir güncelleme yapmıyor. Bunu LG G4 ile Android 6.0’da gördük. Şimdi G6 ile Android 7.0’de görüyoruz. Ve bence hiç bir zaman 7.1 gelmeyecek.G7 ve G8 serileri çıktığında G5 ve G6’ya G4’e verilen destek kadar verilmeyecek bile. Şu an zorla G4’de 7.0 veriyor olmaları, bu telefonun satış rakamının yüksek olması ve çok sayıda kullanıcının ses çıkarmasından kaynaklanmaktadır. Ancak G4’te yaşanan teknik sıkıntılar yüzünden G5 ve G6 istenilen satış rakamları çok ama çok altında kaldı. Bu nedenle de kesinlikle 7.0’dan 7.1’e geçiş, daha sonrasında 8.0’dan 8.1’e geçiş olmayacak.
LG güncelleme politikası hakkında herkes fikir sahibi olabilir lakin 7.1 yerine hızlıca 8.0 vermek kullanıcıyı daha da mutlu eder. Yorum onaylarında herkesin yorumu onaylanıyor. Yorumların gözden geçirilmesi ve ortak karar alınması gerekiyor.