LG G6 Yeni Güncelleme ile Yüz Tanıma Özelliğine Kavuştu

LG’nin son amiral gemisi G6 için dün yeni yazılım güncellemesi yayımlamıştı. Hala telefonunuzu güncellemediyseniz, [H870TR] LG G6 V10r İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı başlıklı yazımızı inceleyip telefonunuzu güncelleyebilirsiniz. H870 V10r versiyon güncellemesi LG G6 akıllı telefonuna yeni özellikler eklemiş oldu. Bu özelliklerin başında Yüz Tanıma özelliğini geliyor.

Geçtiğimiz aylarda bahsettiğimiz “LG G6 Yeni Yazılım Güncellemesi İle Üç Yeni Özelliğe Kavuşacak” haberinde sizlere konu hakkında bazı detaylar vermiştik. Aslında bizim beklediğimiz bu güncelleme ile Android versiyonunu 7.1 olması yönündeydi ama ne yazık ki Android sürümü 7.0‘da kaldı.

LG G6 Yüz Tanıma Özelliği

Yüzünüzle telefonun kilidini açın. Ekran kapalı olsa da, telefonunuzu kaldırıp ekrana bakarak telefonun kilidini açabilirsiniz. Yüzünüzle kilid açmak için, önce telefonunuzun kilidini açmak için, knock code, desen, PIN veya parola gibi ikinci bir yöntem oluşturmanız veya doğrulamanız gerekli.

Yüz tanıma özelliği pil performansını nasıl etkileyecek bunu kullanıp göreceğiz. Bir iki saniye tepkime süresi ile ekran kilidi otomatik olarak açılıyor. Parmak izi kilit seçeneği ile kıyasladığımızda parmak izi ile ekran kilidi açmak daha seri ve bir o kadar da hızlı. Yüz tanıma özelliğini kilit ekranında kullanmak için sizden bir pin oluşturmanızı istiyor. Yüz tanıma ile ekran kilidini açamadığınız durumlarda veya şarjınız %5’in altına düştüğünde seçtiğiniz ekran kilidi pinini girerek kilidini açabiliyorsunuz.

Yüz Tanıma Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yüzünüzü kullanmak, knock code, desen, PIN veya paroladan daha az güvenlidir.

Benzer bir yüz telefonunuzun kilidini açabilir.

Yüzünüzü tanımak için kullanılan veriler telefonunuzda gizlilikler korunur.

Güç tasarrufu için, pil seviyesi %5’in altına düştüğünde yüz tanıma çalışmayacaktır.

LG G6 Yüz Tanıma Özelliği Nasıl Aktif Edilir?

LG G6’da ekran kilidini yüz tanıma özelliği ile kullanmak ve ekran kilidi açmak istiyorsanız aşağıdaki işlemleri uygulayarak ekran kilidinde yüz tanıma özelliğini kullanabilirsiniz.

Ayarlar/ Ekran/ Kilit Ekran/ Yüz Tanıma

Yukarıdaki ayarlar yolunu takip ederek telefonunuza yeni yüzler ekleyebilir ve çıkarabilirsiniz.