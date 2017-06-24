LG G6 Yeni Yazılım Güncellemesi İle Üç Yeni Özelliğe Kavuşacak

LG’nin G serisindeki yeni amiral gemisi modeli LG G6 için üç yeni özellik yola çıktı. Önümüzdeki aylarda yayımlanması planlanan yeni yazılım güncellemesi ile LG G6 yeni özelliklere kavuşacak. Temmuz ve Ağustos gibi yayımlanması beklenen güncellemenin LG G6 Plus modeli ile aynı yazılım desteğine sahip olacak.

LG G6 için 3 Yeni Özellik Yolda

3D Yüz Tarama

LG’nin özellikle güvenlik için sağlayacağı bu 3 özellikten biri olan 3D Yüz Tarama ile artık telefonumuz daha güvenli hale gelecek. Samsung’un S8 ve S8+ modellerinde kullandığı IRIS Tarayıcı teknolojisine benzer bir özellik olan 3D Yüz Tarama ile telefonumuz güvenli halde kalacak.

Düşük Güç Tüketimi

özellik olan Düşük Güç Tüketimi ise, adından da anlaşılacağı gibi batarya performansına yönelik bir etki olacak. Qualcomm Snpadragon işlemcinin üzerine entegre edilen DSP mimarisiyle birlikte güncelleme desteği sunularak pil performansı oldukça yüksek seviyeye ulaştırılacak.

Özellikle kablosuz bağlantılarda harcanan aşırı güç tüketimi, DSP mimari sayesinde yazılımsal destek alarak en az seviyeye indirilecek ve pil sorunu neredeyse ortadan kaldırılacak.

Mercek Uyarısı

Mercek uyarısı, LG G6’da genellikle IRIS Tarayıcı teknolojisine benzer şekilde çalışacak ve göz teması kurularak kilitleme seçeneği olarak kullanılacak. Her gözün kendinden farklı irise sahip olmasını ayırt edebilecek olan özellik, diğer özellikler ile birlikte pek yakında güncelleme desteği ile sunulacak.

Android 7.1 veya Android 7.1.1 Nougat güncellemesiyle gelmesi beklenen büyük güncellemenin LG V20, LG G5 gibi diğer modellere gelip gelmeyeceği ise merak konusu haline geldi. İki model için de uygun olabilecek yeni özellikler sizce iki modele de gelir mi?