LG G6’da Isınmaya Karşı Yeni Bir Teknoloji Kullanılacak

Geçen günlerde yazdığımız makalemizde LG G6’nın suya dayanıklı olacağını ve bu yüzden bataryasının çıkarılabilir yapıda olamayacağını söylemiştik. Samsung, Galaxy Note 7 modelinde aynı yapıyı uygulamış ancak batarya patlamalarıyla facia yaşamıştı. LG yetkilileri, Samsung’tan daha iyi bir teknoloji yapmak için ve kullanıcıların güvenliğini en üst seviyeye çekmek için LG G6 modelinde ısı boruları kullanacak.

Isı Boruları İle Yüksek Sıcaklıklar Önlenecek

LG G6 modelinde bakır ısı boruları kullanılması, telefonun ısısının 150 dereceye kadar çıkması onu etkilemeyecek. Laptoplarda yaygın olan bu teknoloji, telefonda varolan ısıya %6-%10 arasında düşürecek. Ek olarak LG G6’nın bileşenlerinin birbirinden ayrı şekilde tasarlanması da ısının fazla olmayacağını göstergesi.

Samsung’un Galaxy Note 7 modeli ile tam bir facia yaşaması ve yaşatması üzerine testlere başlayan LG yetkilileri, Samsung’tan daha iyi bir satış ve daha iyi bir güvenlik sağlayacağını söylüyor. Buna ek olarak LG Electronics’in Seoul sorumlusu Lee Seok-jong yaptığı açıklamada

“Daha fazla tüketicinin güvenli akıllı telefonlar aramaları nedeniyle yeni amiral gemisi akıllı telefonların güvenliğini ve kalitesini önemli ölçüde artıracağız.“

Başka bir açıklamada ise LG, “Pil sıcaklığına maruz kalma testleri Avrupa ve ABD’deki uluslararası standartlardaki sıcaklıktan %15 daha fazla sıcaklığa maruz bırakılmaktadır. Pilde aynı zamanda çivi ile delme ve üstüne belirli bir yükseklikten cisim bırakılarak da çeşitli testler yapılmaktadır.” denildi.

MWC 2017 etkinliğinde tanıtılması beklenen LG G6’nın 27 Şubat-2 Mart 2017 tarihleri arasında tanıtılması bekleniyor.