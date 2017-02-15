Tanıtımına çok az bir süre kalan LG G6 modeli için sızıntılar hız kesmiyor. LG G5 modelinde kullanılan düşük kapasiteli pil’in yerine daha yüksek kapasiteli bir batarya kullanılacak. LG V20 modeli de ilk kez kullanılan 3.200mAh pil bu kez LG G6 modelinde de kullanılacak. LG geçtiğimiz yıl ürettiği amiral gemisinde topladığı tepkiler üzerine G6 modeline titizlik ile çalışıyor.

LG G6, 3.200Mah Batarya Kullanacak

LG G6’da kullanılacak yeni nesil batarya ile kullanıcılara uzun pil ömrü sunmayı planlıyor. Suya dayanıklı bir yapı ile gelecek olan telefonun, bataryası çıkarılabilir olmayacak. Çıkarılamayan batarya için LG’de yüksek kapasiteli bir batarya kullanmayı düşünmüş. Yeni amiral gemisinde 3.200Mah batarya kullanılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Fakat LG G6 modelinde 3.300Mah bir bataryaya’da yer verebilir.

LG G6’nın iPhone 7 ve Samsung Galaxy S7 modeli gibi suya dayanıklı olacağından, pilin çıkarılamayacağı için yüksek kapasiteli bir batarya kullanılmış. 18:9 görüntü oranına sahip olacak telefonun, çerçevesiz bir ekran ile gelecek. 2840 x 1880 piksel çözünürlüklü 5,7 inç ekran, Snapdragon 821 işlemci, 6 GB RAM ve düşük ışık koşulları için F/1.8 diyaframlı çift arka kamera ve 12 megapiksel ön kamera telefonda yer alması beklenen diğer özellikler arasında. LG G6’nın tüm detayları 26 Şubat’ta Barselona saati 12:00’da, Türkiye saatiyle 14:00’da açığa çıkacak. Telefonun tüm özelliklerini LG G6 resmiye kavuştuğunda sizlerle paylaşacağız.