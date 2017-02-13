LG ses konusunda kendini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl LG G5 için geliştirdiği HiFi modülü ve LG V20 modelinde kullanılan Quad DAC ses teknolojisi ile rakiplerinin bir adım önünde olmayı başarmıştı. 26 Şubat tarihinde tanıtılacak olan LG G6 modelinde bu teknolojinin biraz daha gelişmişini kullanacak.

LG G6, Bang & Olufsen ve Quad DAC ile Gelecek

LG G5 modelinde Bang & Olufsen imzalı HiFi modülü ile yüksek çözünürlüklü ses imkanı, LG V20 modelinde 32-bit Quad DAC ve Bang & Olufsen imzalı kulaklıklar ile daha kaliteli ses deneyimi sunmuştu. Yakın zamanda tanıtılacak olan LG G6 modelinde de firma yüksek ses deneyimi yaşatmayı düşünüyor. LG G6 modelinde LG V20’deki Quad DAC teknolojinin üstünde bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor.

LG G6‘da kullanılacak yeni Quad DAC teknolojisiyle sağ ve sol ses kanallarının ayrı ayrı kontrol edilebileceği ve böylelikle daha dengeli bir ses çıkışının sağlanacağı belirtiliyor. Gelişmiş devre entegrasyonu sayesinde ise sesteki bozulmalar neredeyse sıfıra indiriliyor. Quad DAC teknolojisi, dört adet DAC’ı tek bir yongada topluyor. Böylece daha az yer kaplıyor ve ses gürültüsünü yüzde 50 oranında azaltıyor.