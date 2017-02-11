Yeni amiral gemisi LG G6‘nın tanıtımına az bir süre kala akıllı telefonun işlemcisinin ne olacağı belli oldu. Donanım haritasına bakıldığında LG G6’da Snapdragon 835 işlemci yerine Snapdragon 821 işlemcisine yer verilecek.

LG G6, Snapdragon 821 İle Gelecek

Samsung’un Qualcomm ile işbirliği yapması ve diğer firmalara Snapdragon 835 işlemcisini kullanmalarında ambargo koyması LG’yi harekete geçirdi. Galaxy S8 modelinde Snapdragon 835 kullanacak olan Samsung’un, bu ambargo ile kendisini amiral gemisi yarışında zirveye taşımak için bir strateji olarak kullandığı düşünülmektedir. Bu ambargodan etkilenen LG G6 modelinde Snapdragon 821 işlemcisine yer verileceği belirtildi. Bu işlemci ile birlikte LG V20’den %5 daha performanslı hale gelecek olan LG G6, grafik birimi tarafında Adreno 530 GPU‘suna yer verebilecek. 2.4 GHz hızına kadar çıkabilen 4 çekirdekli Kyro çekirdekleri olan Snapdragon 821’in Quick Charge 3.0 desteği sunmasıyla LG G6, %38 daha hızlı şarj olabilecek.

LG, Snapdragon 821 Kullanmaya Karar Verdi

LG G6 modelinin Snapdragon 835 ile gelememesi ve Snapdragon 821‘e muhtaç kalması, onu rakip amiral gemilerinden geri kalacağını düşündürse de LG’nin bu hareketi doğru kabul edilmektedir. LG V20’nin Snapdragon 820 kullanması, LG G6’nın Snapdragon 821 kullanarak LG V20’den çok fazla bir performans farkı yaratmayacağı düşünülmektedir. Ancak LG G6’da bulunan suya dayanıklılık, kablosuz şarj, Full Vision olarak adlandırılan 5.7 inçlik QHD+ ekran özellikleri, onu Galaxy S8 ile olan yarışta yalnız bırakmayacak. 26 Şubat 2017’de Barselona’da yapılacak olan MWC 2017 etkinliğinde tanıtılacak olan LG G6, merakla LG severler tarafından bekleniyor.

Bir önceki yazımız olan ”LG, ”DOA Değişim Bekliyor” Ne Demek?” başlıklı makalemizde DOA değişim nedir?, DOA değişim şartları ve Swap işlem yapıldı ne demek? hakkında bilgilere verilmektedir.