MWC 2017 etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi LG G6‘nın prototipini ve tam haliyle olan görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Son gelen sızıntılarda LG G6 bumper kılıf ile görüntülendi. Bumper kılıf ile olan görüntülerinde LG G6‘nın fırçalanmış metal tasarıma sahip olduğu gözüküyor. İlk görüntülerde prototipi yayınlanan modelin sonraki görüntülerde siyah renkli arka tasarımı ve şimdi ise bumper kılıfla arka tasarımı görüntülendi.

Fırçalanmış Metal Tasarım İle Geliyor

Donanım özellikleriyle birlikte tasarım hatları da belli olmaya başlayan LG G6‘da arka tarafta fırçalanmış metal tasarım göze çarpıyor. Kılıf takılı halde görüntülenen modelin koyu renginde belli olmasa da açık tonlu renginde fırçalanmış metal kasa dikkat çekiyor.

Samsung’un Qualcomm ile işbirliği yapması sonucu diğer firmalara ambargo koyması LG tarafını da etkiledi ve LG G6’da Snapdragon 821 kullanılması bekleniyor. Kamera donanımı LG V20 ile aynı olacak olan modelin tasarımı da LG V20’nin aynısı. 18:9 gibi ilginç bir oranla ekran sunacak olan modelin ekranı QHD+ çözünürlüğünde olacak ve yaklaşık 560 ppi yoğunluğu sunacak. IP67 veya IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olacak olan modelin iç donanımında bakır borular yer alacak ve telefonu yüksek ısınmalardan koruyacak. Çıkarılamayan batarya ile gelecek olan modelin batarya kapasitesi henüz netlik kazanmış değil. Amiral gemisinin Silver ve Siyah olmak üzere iki renk seçeneği bulunacak.

26 Şubat 2017’de Barselona’da yapılacak olan MWC2017 etkinliğinde tanıtılacak olan LG G6 merakla bekleniyor. Yemi amiral gemisinin etkinlikte beraber tanıtılması muhtemel olmayan Samsung Galaxy S8 ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olacağına kesin gözüyle bakılıyor.