Teknoloji dünyasının merakla beklediği LG G6 ile ilgili yeni özellikler iddia edildi. Daha önce bir çok iddia ortaya atılmıştı, Aralık ayı itibariyle daha fazla detayın İnternet’e sızacağı konuşuluyordu. Yeni gelen sızıntılar doğrultusunda LG’nin yeni amiral gemisi G6 modelinde 3.5 mm kulaklık girişinin olmayacağı söyleniyor. Bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. 2017 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi için yeni özellikler ile birlikte kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

LG G6 Suya Dayanıklı Olacak mı?

LG, diğer firmalara göre karşımıza hep fantastik tasarımlar ile çıkıyor. Yeni amiral gemisinde bu özelliğini koruyacağını düşünüyoruz. 3.5 mm kulaklık girişini kaldıracağını düşünürsek, akıllı telefonun suya dayanıklı olacağı akılla geliyor. LG V20S modeli ile suya dayanıklı bir telefon üreten LG, yeni amiral gemisinde bu özelliği sürdürecek gibi.

LG G6 Bataryası Çıkarılabilir Olacak mı?

G6 modelinin suya dayanıklı olacağını düşünürsek, bataryasının çıkarılamayacağı akıllara geliyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası, IP67 geleceğini düşünürsek, değiştirilebilir bir batarya kullanılmayacağı akıllara geliyor. LG G6 değiştirilebilir bir batarya ile gelmeyeceğini, arka kapağın metal yerine cam malzemeden yapılacağını söyleyebiliriz.

LG G6 Modüler Bir Telefon Olacak mı?

LG’nin son amiral gemisi LG G5 modelinde kullanılan modüler yapı, LG G6 ile artık kullanılmayacak gibi. Suya karşı dayanıklı bir telefon üretmeyi düşünen LG yetkilileri artık yeni modelinde modüler yapıya yer vermeyecek gibi. Şimdilik bunların bir iddia olduğun ve yakın zamanda daha fazla bilginin elimize ulaşacağını belirtelim.