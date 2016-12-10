Teknoloji dünyasının merakla beklediği LG G6 ile ilgili yeni özellikler iddia edildi. Daha önce bir çok iddia ortaya atılmıştı, Aralık ayı itibariyle daha fazla detayın İnternet’e sızacağı konuşuluyordu. Yeni gelen sızıntılar doğrultusunda LG’nin yeni amiral gemisi G6 modelinde 3.5 mm kulaklık girişinin olmayacağı söyleniyor. Bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. 2017 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi için yeni özellikler ile birlikte kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

LG G6 Suya Dayanıklı Olacak mı?

LG, diğer firmalara göre karşımıza hep fantastik tasarımlar ile çıkıyor. Yeni amiral gemisinde bu özelliğini koruyacağını düşünüyoruz. 3.5 mm kulaklık girişini kaldıracağını düşünürsek, akıllı telefonun suya dayanıklı olacağı akılla geliyor. LG V20S modeli ile suya dayanıklı bir telefon üreten LG, yeni amiral gemisinde bu özelliği sürdürecek gibi.

LG G6 Bataryası Çıkarılabilir Olacak mı?

G6 modelinin suya dayanıklı olacağını düşünürsek, bataryasının çıkarılamayacağı akıllara geliyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası, IP67 geleceğini düşünürsek, değiştirilebilir bir batarya kullanılmayacağı akıllara geliyor. LG G6 değiştirilebilir bir batarya ile gelmeyeceğini, arka kapağın metal yerine cam malzemeden yapılacağını söyleyebiliriz.

LG G6 Modüler Bir Telefon Olacak mı?

LG’nin son amiral gemisi LG G5 modelinde kullanılan modüler yapı, LG G6 ile artık kullanılmayacak gibi. Suya karşı dayanıklı bir telefon üretmeyi düşünen LG yetkilileri artık yeni modelinde modüler yapıya yer vermeyecek gibi. Şimdilik bunların bir iddia olduğun ve yakın zamanda daha fazla bilginin elimize ulaşacağını belirtelim.

  • Bülent Coşkun

    Lg G5 güncellemeden sonra güç beslemesi adı altında telefon dıt dıt dıt diye durmadan ötüyo.problemi nasıl düzeltebilirim

  • Mehmet

    Pilin sökülmeme olayı kadar saçma bir olay var mıdır. lg g5 kullanıcısıyım daha önceden de g3 kullanıyordum. g5 te batarya kitim var şip şak değiştirim %100 şarja 1 saniyede ulaşıyorum var mı böyle lüks? Acil işin olsa görüşmen olsa telefonu kullanmam mümkün değil batarya çıkarılabilir değilse. LG napsın mükemmel telefon yapıyorlar ama millete yaranamıyorlar bir de düşük fiyattan satıyorlar. v20 de lg yanlış yapıyor 3 bin değil 4600 tl ile satışa sunsa kapış kapış gider millet bu şekilde alışmış. en iyiyi en uygun fiyata verince yaranamıyorsun.

    • Kenan Aksit

      Merhaba kardeşim lg g5 de nasıl klimayı veya televizyonu kontrol edebiliyorsun ?

  • Serhat YEŞİL

    bugüne kadar (lg p725 3d max ve g2 ile g serisi) tercih sebebim lg pil sökülebilmesidir.ıphone samsung sony htc almama sebebim kesinlikle budur ve lgde almamaya başlarım.şuanki cihazım g5 ve g serisinin dünyada ayrıcalığı pili çıkması.umarım pil çıkabilir gelir.

  • Alper

    Şu pil olayı inşallah gerçek değildir.
    Pil çıkacak aga,o pil çıkacak.
    Ne yapıp ne edip o pili çıkartacağız..