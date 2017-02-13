LG G6‘nın tanıtımına kısa bir süre kala telefon hakkında tüm detaylar da neredeyse sızmış oldu. Bugün İnternet’e düşün son fotoğraf ile G6‘ya ait ön panelde görüntülenmiş oldu. Şimdi kadar sızın görüntüler arasında ön paneli bu kadar net görüntülenmemişti. Sonunda telefonun ön yüzü de ortaya çıkmış oldu.

Yayımlanan görselde telefonun ön yüzünde net bir şekilde görülüyor. Daha önce yayımlanan görsellerde tasarımı doğrulamış oluyor. Neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun alt ve üst kısımların da küçük bir çerçeve göze çarparken yanlarında neredeyse çerçevenin olmadığı dikkat çekiyor.

LG G6‘nın 5.7 inç bir ekranlar gelmesi beklenen telefonun 2880 x 1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Görselde göze çarpan bir detay ise daha önce yayımlanan görsellerden farklı olarak beyaz bir kasa rengi ile görüntülenmesi. Bunun dışında kamera ve sensörlerde bir değişiklik görünmüyor.

Google Asistan’ kullanan Google Pixel dışında ilk telefon olma özelliğine de sahip olacak. LG G6’nın neredeyse kesinleşen işlemcisinde Snapdragon 821 olacağı görünüyor. 26 Şubat‘da MWC etkinliğinde Barcelona’da tanıtımı yapılacak telefonun 6 Mart’da kore’de ve 1 Nisanda Amerika da satışa sunulacağı düşünülüyor.