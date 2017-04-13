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LG’nin yeni amiral gemisi LG G6, Barselona’da düzenlenen MWC 2017 etkinliğinde tanıtılmıştı. 18:9 ilginç ekran oranı ve diğer bileşenleriyle dikkat çeken LG G6 hakkında bir iddia ortaya atıldı. İddiada 3D yüz tarama özelliği geleceği söyleniyor.

LG G5 ve LG V20 Modellerinde de Olabilir

Bulunan iddialara göre Koreli firma, yüz tanıma yazılımı geliştiren Oez adlı bir şirket ile işbirliği yapacak ve bunu kendi ödeme sistemi olan LG Pay ile birlikte Haziran ayında sunacak. OezFR olarak adlandırılan bu yazılım bir güvenlik seçeneğidir ve kullanıcılar kendi 3D yüz taramalarını yapacak. Boyutlarının oldukça düşük olduğu söylenen (yaklaşık 3-5 MB arası) yazılımın LG G5 ve LG V20 modellerinde de bulunmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

LG Pay ve 3D Yüz Tarama Birleşimi

OezFR ile yapacağı 3D yüz tarama özelliği ve LG Pay ödeme sistemlerini birleştirecek olan firma, bu girişim ile birlikte ilk kez akıllı telefon sektöründe finansal işlemlerde yüz tanıma özelliğini kullanacak. Ancak bu kullanım, Samsung’un Galaxy S8 ve S8+ modellerinde güvenlik açığına neden olmuştu. Bu güvenlik açığının sorumluluğu üstlenerek girişimi uygulanabilir hale getirmeyi planlayan LG firması, yapacağı işbirliğini sıkı titizlikle yapacak.

LG G6, LG G5 ve LG V20 modellerine destek sağlanması beklenen özelliğin yazılımsal olup ufak bir güncelleme ile telefonlarda yerini alması kolayca sağlanabilir. Sizce yüz tarama özelliği ne kadar gerekli? Telefonunuzda yüz tarama özelliği olsaydı kullanır mıydınız?