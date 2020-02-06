LG G7 Android 10 Beta Programı Başlıyor!

Güncellemeler üzerinde çalışmalarını devam ettiren Güney Koreli şirketin yeni hedefi, Android 10 güncellemesini hızlandırmak oluyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız LG Android 10 akıllı telefon listesi ile birlikte firma hızını gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Güney Koreli şirketin resmi sitesinden yaptığı açıklamayla LG G7 Android 10 Beta programı haftaya başlıyor.

LG G7 Android 10 Beta Programı Haftaya Başlıyor

Firmanın yapmış olduğu açıklamalarda yeni işletim sistemi güncellemesi için LG V50 ThinQ, LG G8 ThinQ ve LG G7 ThinQ ön planda duruyor. Güncelleme konusunda şu an için Ocak ayı güvenlik güncellemelerini dağıtan firmada birkaç eksiklik var. Bunlardan ilkinde LG V20 Android 9.0 Pie güncellemesinin Avrupa ve Türkiye modellerine dağıtılmaması oluyor.

Hızlı politika anlayışı ile güncellemelerine devam etmek isteyen firmanın kullanıcıları ise hızın yanında “eşitlik, optimize” gibi kavramları da istiyor. Eşitlikten kasıt, dağıtılan güncellemelerin bölge bölge dağıtılırken Avrupa ve ülkemiz için çok fazla aksamaması gerektiği düşünülüyor. Optimize de herkesin bileceği gibi performanslı ve batarya dostu bir kullanım deneyimi olarak karşımıza çıkması istenilen bir durum oluyor.

Bu durumlarla ilgili olarak çokça feedback alan Güney Koreli şirketin MWC 2020 etkinliğine de katılmayacak olması, akıllı telefon dünyasında firmanın nasıl tutunacağını da akıllara getiriyor. Firma, ZTE markasıyla birlikte dünya genelinde ortaya çıkan Corona Virüsü tehdidi yüzünden etkinliğe katılmayı askıya aldı. Şirketin yeni amiral gemisi modelleri LG V60 ThinQ ve LG G9 ThinQ tanıtımlarının daha sonra yapılacağı söylendi.

Son olarak Android 10 güncellemesi için konuşursak firma, LG G7 ThinQ amiral gemisi telefonun Güney Kore modelleri için Beta programını haftaya başlatıp testlerini yapacak. Aldığı geri dönüşlerle birlikte her şeyi kontrol edip optimize ederek yılın 3.çeyreğine doğru dağıtımlara başlayacak.