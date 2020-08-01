LG G7 Android 10 Güncelleme Dağıtımı Avrupa’da Başladı!

Uzun süredir beklenilen yeni işletim sistemi güncellemesinde sona doğru yaklaşılıyor. 2020 yılının ilk aylarında LG G7 Güney Kore modelleri için dağıtılan Android Q güncellemesi Avrupa’ya dağıtılıyor. LG G7 Android 10 güncellemesi için Avrupa’da dağıtıma resmen start verildi.

LG G7 Android 10 Güncellemesi Avrupa’da

Özellikle ülkemizde kullanıcısı çok olan LG G7 ThinQ modeli için yeni güncellemenin dağıtımına Avrupa’da başlandı. Bahsettiğimiz gibi Güney Kore modellerine dağıtılan güncellemenin Ağustos 2020 itibarıyla Avrupa’da da dağıtımı gerçekleştiriliyor. Firmanın resmi kaynaklarından verdiği güncelleme takvimine göre dağıtım 3.çeyrek olarak belirtilmişti.

Bahsedilen tarihe girmeden erken bir şekilde dağıtıma başlayan firmanın ülkemiz için de tahmini olarak Eylül ayı içerisinde güncellemeyi vereceğini öngörüyoruz.

Dağıtılan güncelleme, belirtilen modellere OTA üzerinden dağıtıldı. Yaklaşık 1.7 GB boyutu olan güncellemeyle birlikte yeni Android Güvenlik Yaması da 1 Temmuz 2020 olarak güncel bir şekilde geliyor.

Android sürümü: 10.0 Q

Yazılım Sürümü: LMG710EM30b

Kernel Sürüm: 4.9.193

4.9.193 Yapım Numarası: QKQ1.191222.002

Güvenlik Yaması : 01.07.2020

: 01.07.2020 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2. 9-00088-SDM845_GEN_PACK-1

MPSS.AT.4.0.c2. 9-00088-SDM845_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu :670 MB (OTA)

:670 MB (OTA) KDZ Dosyası:

LG G7 ThinQ Yeni Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.

Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridge programıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

İki aşamada da güncellemeyi yapamayanlar, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;