LG G7 Android 10 İle Gelen Yenilikler

Yeni başlatılan dağıtımla birlikte LG G7 Android 10 işletim sistemi güncellemesine start verildi. Firmanın kendi toprakları olan Güney Kore’de başlatılan dağıtımı Amerika bölgesindeki modeller takip etti.

LG G7 Android 10 Yenilikleri

Çok hızlı bir şekilde güncelleme dağıtımına başlayan Güney Koreli şirketin takviminde yılın 3.çeyreği yer alıyordu. Bu dağıtımın hızlandırılması konusunda oldukça pozitif bir cevap veren firmanın çalışması Avrupa modelleri için sürüyor. İşte güncellemeyle birlikte gelen birkaç yenilik;

Yeni gelen Android 10 işletim sistemi güncellemesiyle birlikte Android Güvenlik Yaması desteği 1 Nisan 2020 tarihine güncellendi.

işletim sistemi güncellemesiyle birlikte desteği tarihine güncellendi. Güncellemenin getirdiği yeniliklerden biri de bildirim panelinin şeffaf bir görünümde gelmesi oluyor.

bir görünümde gelmesi oluyor. Akıllı telefona verilen yeni güncelleme, birçok sosyal medya uygulamasında da desteklenen Karanlık Modu özelliğini beraberinde getirdi.

özelliğini beraberinde getirdi. Ekran kaydı özelliği eklendi.

Sanal tuşların görünümü değiştirildi, iPhone modellerindeki gibi bir aktivite eklendi.

modellerindeki gibi bir eklendi. Birden fazla uygulamayı küçük pencerelerde (eskiden olan özellik QSlide) kullanma özelliği eklendi.

kullanma özelliği eklendi. Pil performansı, telefonun harcadığı güce göre optimize edildi.

Oyunlar için ayarlanan grafik özelliği optimize edildi.

Daha birçok keşfedilmemiş yeni özelliği olabilecek LG G7 modelinin bu güncellemeyle birlikte LG UX 9.0 arayüzüne kavuştuğunu ve bu anlamda oldukça hızlı olacağını söyleyebiliriz. Güncellemeyle ilgili yaptığımız ilk haberden güncelleme detaylarını öğrenmek için buraya tıklayabilir ve makalemizi okuyarak bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Son bir bilgi vermek gerekirse güncelleme, şu an için Güney Kore ve Amerika modellerine dağıtılıyor.