LG G7 Android Pie Güncelleme Tarihi Açıklandı

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LG G7 ThinQ ile ilgili çalışmalarına devam eden firma, ilk olarak LG G7 Güney Kore modellerine Android Pie Beta güncellemesi vermişti. Bu beta güncellemesinden sonra hızlı politika uygulamak isteyen firmanın yeni bir duyuru yaptığı ortaya çıktı. Bı duyuruya birlikte LG G7 Pie Tarihi açıklandı.

LG G7 Android Pie Güncellemesi Ne Zaman Dağıtılacak?

Dağıtılacak yeni sistem güncellemesine hazırlanan LG G7 ThinQ modelinin takvimi açıklandı. Açıklamalara göre LG G7 Pie güncellemesi 2019 yılının ilk çeyreğinde dağıtıma başlayacak. Bu tarihin LG G7 Güney Kore modelleri için söylenmiş olması muhtemel görünüyor.

LG G7 ThinQ Android Pie güncellemesiyle ilgili paylaşılan basın görseli.

Kaynak: XDA

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Bu tarihle birlikte diğer LG G7 ThinQ modellerinin 2019 yılının 2.çeyreğine kadar Android 9.0 Pie güncellemesine kavuşacağı da belirtiliyor. Güncelleme olarak LG G7 haricinde diğer modeller için de açıklanan planlar bulunuyor.

Planlara göre LG G6 modeli için LG Pay güncellemesi, iyileştirme ve güvenlik güncellemeleri verilmesi planlanıyor. LG V40 modeli için de PentaShot adı verilen kamera güncellemesi ve Alarm güncellemesi planları yer alıyor.

Bu 3 modelle ilgili bilgiler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz. Güncelleme olarak 3 model elde tutulması da dikkat çekiyor.