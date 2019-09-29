LG G7 Avrupa Eylül Güncellemesi Dağıtımı Başladı

Güncellemeyle ilgili olarak yeni yapılan dağıtımda LG G7 Avrupa Eylül ayı güncellemesi verildi. Yeni dağıtılan güncellemeyle birlikte akıllı telefon güncel tutulmaya devam ediliyor.
LG G7 Avrupa Eylül Güncellemesi
Dağıtılan güncellemenin detaylarına baktığımız zaman ön planda güvenlik olmak üzere aylık yazılım güncellemesi olduğu görülüyor. LG G7 ThinQ akıllı telefonun Avrupa modelleri için dağıtılan güncelleme V20d versiyonu ile birlikte belirtilen bölgeye OTA üzerinden dağıtıldı. Böylelikle akıllı telefon modellerinin yeni Android Güvenlik Yaması yenilenerek Eylül ayı olarak güncellenmiş oldu.
- Android sürümü: 9.0 Pie
- Yazılım Sürümü: LMG710EM20d
- Kernel Sürüm: 4.9.112
- Yapım Numarası: PQK1.181105.001
- Güvenlik Yaması: 01.09.2019
- Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2. 9-00061-SDM845_GEN_PACK-1
- Dosya Boyutu:
- KDZ Dosyası: G710EM20d_00_0905.kdz
LG G7 ThinQ Eylül Ayı Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.
Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridgeprogramıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.
İki aşamada da güncelleyemeyenler, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Güncellemeyi Wi-Fi ağı ile yapmaya özen gösterin. Telefonda Mobil Veri ile yapılan güncellemeler, paket aşımına neden olup faturaya yansıyabilir.
- Telefonunuzu güncellemeden önce şarj seviyesinin en az %50 olmasına gösterin.
- Güncellemeyi yaptıktan sonra stabil bir kullanım için hard reset atınız. Bu yöntem ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayın.
Ayarlar’dan ‘Genel’ kısmına gelin. ‘Uygulamalar ve Bildirimler’i seçin. ‘Bildirimler’i seçin. En altta ‘Kısa Bildirimler’ var. ‘Sidelight’ seçeneğini seçin. Çok hoş bir özellik bence güzel olmuş keşke rengini falan da ayarlayabilsek.
Bu özellik LG G7 lere gelirmi?