LG G7 Avrupa Eylül Güncellemesi Dağıtımı Başladı

Güncellemeyle ilgili olarak yeni yapılan dağıtımda LG G7 Avrupa Eylül ayı güncellemesi verildi. Yeni dağıtılan güncellemeyle birlikte akıllı telefon güncel tutulmaya devam ediliyor.

LG G7 Avrupa Eylül Güncellemesi

Dağıtılan güncellemenin detaylarına baktığımız zaman ön planda güvenlik olmak üzere aylık yazılım güncellemesi olduğu görülüyor. LG G7 ThinQ akıllı telefonun Avrupa modelleri için dağıtılan güncelleme V20d versiyonu ile birlikte belirtilen bölgeye OTA üzerinden dağıtıldı. Böylelikle akıllı telefon modellerinin yeni Android Güvenlik Yaması yenilenerek Eylül ayı olarak güncellenmiş oldu.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: LMG710EM20d

Kernel Sürüm: 4.9.112

4.9.112 Yapım Numarası: PQK1.181105.001

Güvenlik Yaması : 01.09.2019

: 01.09.2019 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2. 9-00061-SDM845_GEN_PACK-1

MPSS.AT.4.0.c2. 9-00061-SDM845_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu :

: KDZ Dosyası: G710EM20d_00_0905.kdz

LG G7 ThinQ Eylül Ayı Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.

Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridgeprogramıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

İki aşamada da güncelleyemeyenler, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;