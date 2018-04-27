LG G7 Çentik Ayarları Görüntülendi!

Yeni akıllı telefon LG G7 modeliyle ilgili çentikli ekran tarafında bilgi sızdırıldı. Sızdırılan bilgi içinde yer alan görsellere bakıldığında akıllı telefonun çentikli yapısıyla ilgili ayarların olduğu anlaşıldı. LG G7 çentik ayarlarının olmasıyla birlikte çentikli ekran yapısı düz bir formata dönüştürülebilecek. Bu düz ekran formatı haricinde akıllı telefonun çentikli yapısı kaldırılarak ekran üzerinde 2.ekran görünümü oluşturulabilecek.

LG G7 Çentik Ayarları Sızdırıldı

Yeni amiral gemisi model LG G7 ile ilgili sızdırılan bilgide yer alan detaylara bakıldığında LG G7 çentik ayarları gözüküyor. Bu detaylı ayarların olmasıyla birlikte çentikli ekran yapısı akıllı telefon üzerinde özelleştirilebilecek. Akıllı telefonun ekran ayarları içerisinde yer alan küçük ayar ile birlikte çentikli ekran yapısı “Custom” veya “Standart” olarak seçilebilecek. Çentikli yapının Custom olarak seçilmesiyle normal akıllı telefonlardaki görünüm elde edilecek. Bu görünümle birlikte çentik ortadan kalkacak. Düz bir format haline gelecek olan üst bildirim çubuğu ile ekran birleşimi, başka bir ayarla birlikte köşeleri yuvarlatılmış şekilde de ayarlanabilecek. LG G7 akıllı telefonun ekran köşelerinin oval yapıda olması, telefonun Custom çentik ayarında uygulamalar için de oval yapının olabileceğini vurguluyor. Ayrıca bu ayrı gözüken üst bildirim çubuğunun renk seçimi de yapılarak farklı renklerde kullanım elde edilebiliyor.

Bu Custom ayar haricinde bulunan Standart ayar seçeneğinde ise akıllı telefonun çentikli ekran yapısı korunmuş oluyor. Bu korunumun ekstra olarak getirdiği bir özellik ise bulunmuyor. LG G7 normal ekran formatına geri getirildiğinde renk değişim seçeneği ile ilgili bilgi bilinmiyor lakin bu seçimin devre dışı kaldığı tahmin ediliyor. Ek olarak uygulamalar için de oval köşeler sunan ayarın da çentikli ekran yapısı aktif iken devre dışı kaldığı tahmin ediliyor.

LG G7 akıllı telefonu 2 Mayıs 2018 tarihinde New York kentinde yapılacak olan etkinlikle tanıtılacak. Yeni amiral gemisi modelin bir diğer tanıtımı ise 3 Mayıs 2018 tarihinde Seoul kentinde gerçekleşecek. Yeni amiral gemisi, lansmanda bir büyük modeli olan LG G7+ ile birlikte tanıtılacak. İki akıllı telefonun piyasaya çıkış fiyatlarının ise 800-900$ arası olması bekleniyor.