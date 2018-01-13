LG G7 Çift Ön Kamera Tasarımı ile Ortaya Çıktı!

Güney Koreli teknoloji devi LG’nin yeni amiral gemisi G7’ye ait olduğu iddia edilen bir görsel ortaya çıktı. Yayımlanan görsele göre LG G7 çift ön kamera ve neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip olacak.

LG G amiral serini bu yıl sonlandıracağını duyurmuştu, yeni model G7 yerine farklı bir isim ile karşımıza çıkabilir. LG G6 ile 18:9 FullVision ekran tasarımına geçiş yapan LG, V Serisi ile bu ekranı biraz daha geliştirmişti. 2018 yılının 2. çeyreğinde piyasaya sunacağı yeni amiral gemisinde neredeyse çerçeve yok denecek kadar az. Üs ve alt kısımlarda oldukça küçük bir alan bırakılmış ve kenarlar çerçeve oranı yok denecek kadar azaltılmış.

LG G7 Daha az çerçeve ile gelecek

LG G6 modelinde bulunan alüminyum çerçeveyi G7 modelinde göreceğimiz kesin. Görsele baktığımızda çift ön kameranın bulunduğunu görüyoruz. Çift ön kameraya V Serisi modellerinde kullanan LG, son V30 modelinde çift ön kamera kullanmamıştı. Yeni G Serisi modelinde çift ön kamera kullanılacak gibi görüyor ve aynı zamanda daha az çerçeve ile karşımıza çıkacak.