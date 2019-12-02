LG firmasının yapmış olduğu güncelleme çalışmalarından nasibini alan LG G7 Fit modeli için yeni yazılım dağıtımı başladı. Yapılan yazılım dağıtımıyla birlikte LG G7 Fit Android Pie güncellemesi resmen başladı.

LG G7 Fit Android Pie Güncellemesi

Güncellemenin detaylarına bakıldığında kesin olarak Android 9.0 işletim sistemi güncellemesi alan telefon modeline bilgisayar üzerinden dağıtım gerçekleştirildi. Bu güncellemeyle birlikte birçok Avrupa modeli yeni işletim sistemine kavuştu. Birçok özelliği LG G7 ThinQ ile aynı olan modelin ayırt edilen özelliği Snapdragon 821 işlemcisi oluyor. Yeni güncellemeyle V20a versiyonu da sağlanmış oluyor.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: Q850EMW20a

Android Güvenlik Yaması: 1 Ekim 2019

1 Ekim 2019 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapım Numarası : OPR1.170623.032

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LG G7 Fit Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Telefon üzerinden yapmak isteyen kullanıcılar, akıllı telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yöntemini kullanabilir.

Bu yöntem ile güncellemeyi henüz almayanlar bilgisayar üzerinden LG Bridge programıyla kolaylıkla güncelleyebilir. Hem yedekleme hem de güncelleme programı olan LG Bridge ile ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;