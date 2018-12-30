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LG G7 Fit Avrupa Modelleri Aralık Güncellemesi Aldı

By Ahmet Dizdar
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LG G7 ThinQ modelinin bir alt versiyonu olarak piyasaya tanıtılan akıllı telefon LG G7 Fit modeliyle ilgili güncelleme dağıtıldı. Dağıtılan güncelleme, LG G7 Fit Avrupa modellerinin kapsıyor.

LG G7 Fit Avrupa Aralık Güncellemesi

Güncellemenin detaylarında çok önemli özellikler olmasa da klasik olarak güvenlik yaması verildiği görülüyor. Bu güncellemeyle Aralık android güvenlik yaması verilmiş oldu. Birçok özelliği LG G7 ThinQ ile aynı olan modelin ayırt edilen özelliği Snapdragon 821 işlemcisi oluyor. Yeni güncellemeyle V10b versiyonu da sağlanmış oluyor.

  • Android sürümü: 8.1.0 Oreo
  • Yazılım Sürümü: Q850EMW10b
  • Android Güvenlik Yaması:1 Aralık 2018
  • Kernel Sürüm: 3.18.71
  • Yapım NumarasıOPR1.170623.032
  • Dosya Boyutu:
  • KDZ İndirme Linki:
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LG G7 Fit Aralık Güncellemesi Nasıl Yapılır?

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Telefon üzerinden yapmak isteyen kullanıcılar, akıllı telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yöntemini kullanabilir.

Bu yöntem ile güncellemeyi henüz almayanlar bilgisayar üzerinden LG Bridge programıyla kolaylıkla güncelleyebilir. Hem yedekleme hem de güncelleme programı olan LG Bridge ile ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

  1. Telefon üzerinden gerçekleştireceğiniz güncellemelerde mutlaka wi-fi ağını kullanın.
  2. Güncellemeyi yapmadan önce şarjın en az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin.
  3. Güncelleme sonrası stabil bir kullanım için hard reset atmanızı öneririz. Bunun için buraya tıklayarak nasıl atılacağını öğrenebilirsiniz.
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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

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