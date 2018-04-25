LG G7 ThinQ amiral gemisi modeli için geri sayım başlatıldı. Yeni amiral gemisi akıllı telefon modelinin tanıtılacağı gün merakla bekleniyor. Yeni modelle ilgili sızıntıların arttığı hafta olan tanıtım öncesinde bir sızıntı daha ortaya çıktı. Yeni sızıntı haberde yer alan bilgiye göre LG G7 Geekbench testi ortaya çıktı. Bu testle birlikte Snapdragon 845 işlemcisinin tek çekirdekte ve çoklu çekirdekte aldığı sonuçlar ortaya çıkmış oldu.

LG G7 Geekbench Testi Göründü

LG G7 ThinQ amiral gemisi modelin teknik özelliklerinde yer alan Snapdragon 845 işlemcisinin testleri ortaya çıktı. LG G7 Geekbench testinde görülen sonuçlar, akıllı telefonun oldukça güçlü bir model olduğunu kanıtlıyor. Birkaç özelliği de kesinleşen yeni akıllı telefonun Samsung Galaxy S9 modelini geçtiği görülüyor. LG G7 ThinQ, yonga setinde Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisiyle gücünü alacak. Bu işlemcinin performans testi olan Geekbench 4.2 testinde sonuçlar belli oldu.

Akıllı telefonun Snapdragon 845 işlemcisiyle aldığı tekli çekirdek performansı 2312 puan olurken çoklu çekirdek performansında 8979 puan elde ettiği görülüyor. Alt kısımda yer alan birkaç bilgide ise LG G7 modelinin Snadpragon 845 işlemcisiyle geldiği, yapısında 4 GB RAM kapasitesi olduğu ve işletim sisteminin Android 8.0 Oreo olarak geleceği gözüküyor. Bu sonuçları alabilme sebebinin ise Snapdragon 845 işlemcisinin 8 çekirdekli olup Kryo 385 CPU tabanını kullanmasından kaynaklanıyor. Bu tabanda 4 x 2.8 GHz ve 4 x 1.8 GHz frekans desteği sunan işlemcinin yeni amiral gemisinin ne kadar performanslı olduğunu gözler önüne seriyor.

İşlemcinin CPU tarafı haricinde GPU tarafında ise Adreno 630 biriminin olması, grafik tarafında da ne kadar güçlü olduğunu kanıtlıyor. Bu işlemciyle birlikte LG G7 ThinQ modeli, erişebileceği maksimum hız olan 1.2 Gbps indirme hızına ve 150 Mbps yükleme hızlarına sahip olacak. Bunu çipset üzerinde bulundurduğu X20 LTE MODEM ile gerçekleştirecek olan modelin 2×2 Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac desteği olacak. Ekstra olarak bu işlemci sayesinde akıllı telefonun bataryası, çipsette yer alan Quick Charge 4+ teknolojisiyle birlikte sadece 15 dakika içerisinde %50 seviyesine kadar doldurulabilecek.

Yeni amiral gemisi modelin tanıtımı 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 09:30′da New York kentinde yapılacak. Akıllı telefonun başka bir lansmanı ise 3 Mayıs 2018 Perşembe günü aynı saatte Seoul kentinde gerçekleşecek.