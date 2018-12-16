LG G7 Güney Kore Modellerine Büyük Güncelleme Dağıtıldı

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Güney Kore modellerine verilen yeni güncellemede birkaç özellik geldi. Bu özelliklerin yanı sıra bazı sorunlara da çözüm getirildi. Bu güncellemeyle birlikte Android Güvenlik Yaması da güncellendi.

LG G7 Güney Kore Modellerine Gelen Güncellemenin Detayları

LG G7 Güney Kore modelleri, dağıtılan güncelleme ile birlikte 1 Kasım 2018 tarihli Android Güvenlik Yaması aldı. Klasik olarak dağıtılan bu yamanın yanı sıra birkaç özellik ve soruna çözüm almış oldu.

SKT ve KT operatör modellerine HD görüşme özelliği geldi.

Gürültüye karşı zil sesleri geliştirildi.

Saat uygulamasında yer alan Alarm için tatil olarak tanımlanan kapalı işlev getirildi.

Mesaj uygulamalarında boyutu yüksek GIF gönderebilme özelliği verildi.

Kamerada FPS değişikliği sonrası oluşan ekrandaki yazılımsal hata giderildi.

Mercedes E300 araçlarla yapılan Bluetooth bağlantısı optimize edildi.

LG Pay ile parmak izi ödeme sistemi sorunu giderildi.

Dokunmatik ekranın yatay konumda çalışmama sorunu çözüldü.

LG G7 Güney Kore Güncellemesi Nasıl Yapılır?

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Yeni güncellemeyi yapmak isteyen kullanıcılar Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yöntemini kullanabilir.

Bu güncellemeye OTA ile ulaşamayanlar bilgisayardan yardım alarak LG Bridge ile güncelleme yapabilir. Programla ilgili tüm detaylar için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

Mutlaka wi-fi modunda iken güncellemeyi yapın. Telefonda Mobil Veri ile yapılan güncellemeler paket aşımına sebep olup faturaya ek ücretler yansıyabilir. Telefonun şarj seviyesine dikkat edin. En az %50 şarj seviyesinde güncellemeleri gerçekleştirin. Telefonunuzu güncelledikten sonra hard reset atmanızı öneririz. Bu yöntem ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayın.