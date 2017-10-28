LG G7 İlk Konsept Videosu Yayımlandı

LG G7 için ilk konsept video yayımlandı. Henüz LG V30 ülkemizde satışa sunulmasa da LG, G7 için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen akıllı telefon için ilk konsept video Concept Creator tarafından yayımlandı. LG G6 ile hayatımıza giren 18:9 ekran formatında G7 modelinde de devam edecek gibi görünüyor. Daha minimal ve daha ince çerçevelerin kullanıldığı konsepte video’da LG G7 hakkında bize bazı bilgiler veriyor.

LG G7 Konsept Tasarım

LG G7 Şubat 2018 yılında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresinde tanıtılması bekleniyor. Hazırlanan konsept video’da göreceğimiz üzere ekran çerçeve oranı %87 seviyesinde olacak. Ön yüzüne yerleştirilen çift hoparlör yeni modelde olur mu bilinmez ama çift arka kamera tasarımına yer verilecek gibi. G6 modelinde kullanılan cam tasarımdan farklı olarak desenli bir arka kapak kullanılacak gibi görünüyor. Bunun da telefona ayrı bir hava kattığını söyleyebiliriz.

Akıllı telefonun Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. İşlemci ve ram miktarı hakkında henüz elimizde net bilgiler bulunmuyor.

2017 sonlarına doğru LG G7 modeli hakkında daha fazla sızıntı ve haber duyacağız gibi görünüyor. 2018’in ilk çeyreğinde tanıtımı yapılması ve nisan ayında satışa sunulması bekleniyor.

LG G7 için hazırlanan konsept videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.