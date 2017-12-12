LG G7, IRIS Tarayacı Teknolojisiyle Geliyor!

Güney Koreli firmanın daha önce patent olarak almış olduğu teknolojiyle ilgili yeni bilgi sızdırıldı. Patentte yer alan teknoloji IRIS tarayıcı ile ilgili bilgiler netleşmeye başladı. Yeni amiral gemisi LG G7‘nin CES 2018 fuarında tanıtılması gündeme gelirken akıllı telefonun özellikleri de gün yaklaştıkça belirginleşiyor. Daha önceleri LG V30 ile beraber çıkış tarihi sızdırılan yeni amiral gemisinin tasarımı da sızdırılmıştı. Bu teknolojiyi kullanan dev firmalardan biri olan Samsung, Galaxy Note 8 modelinde yer vermişti. Güvenlik açısından çok farklı bir yapısı bulunan teknolojinin LG tarafında farklı yollarla geliştirildiği gösteriliyor.

LG G7 IRIS Tarayıcı Patentleri Ortaya Çıktı

Yeni amiral gemisi LG G7 modelinde kullanılacak olan IRIS tarayıcı teknolojisinin patentleri sızdırıldı. Tanıtımı CES 2018 fuarında yapılacak olan yeni akıllı telefonun tek tek özellikleri belirginleşmeye devam ediyor. Daha önce Samsung Galaxy Note 8 modeliyle ortaya çıkan IRIS tarayıcı ile ilgili farklı bir girişimde bulunan LG, sensör yerine kamera geliştirerek bu teknolojiyi sunacak. Bu kamera ile birlikte çerçeve oranının da değişeceği akıllara geliyor.

IRIS tarayıcı, kullanılan sensörler üzerinde yer alan kızılötesi ışınıyla beraber çalışan bir teknolojidir. Güney Koreli firmanın yeni amirali LG G7 modelinde kullanacağı patentte bu kızılötesi ışın ortadan kalkıyor. LG, geliştirmiş olduğu üstün özellikli kamera ile kızılötesi ışın olmadan insan gözündeki retinayı algılayabilecek ve bunu tanıyabilecek bir teknoloji ile güvenliği sağlayacak. Sensörler yardımıyla ortama göre ayar çekebilecek olan bu teknoloji sayesinde güvenlik açığı minimum seviyede olacak ve kullanıcının gözünü duyarlı sensörler yardımıyla tanıyıp telefonun açılmasına imkan sunacak.

Galaxy Note 8 modelinden çok farklı bir şekilde sunulacak IRIS tarayıcı teknolojisinin yanı sıra LG G7 modelinde Snapdragon 845 işlemci yer alacak. Teknolojiye ayak uydurması beklenen firmanın yeni amiralinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. LG V30 modelinde bulunan birçok multimedya özelliğini barındıracak olan yeni amiralin Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkması bekleniyor. Bu teknik özelliklerinin yanı sıra LG G7 modelinde 4 kamera bulunacağı düşünülüyor.