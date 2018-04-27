LG G7 Kamera Örneği İlk Kez Sızdırıldı!

LG firması, akıllı telefonlarında kamera performansıyla öne çıkan bir firma haline geldi. 2015 yılında piyasaya sürmüş oldukları LG G4 modeliyle hem arka kamerada hem de ön kamerada oldukça başarılı bir performans sergilemişti. Bu performansı LG G5, LG V20, LG G6 ve LG V30 modellerinde sürdüren firmanın asıl bombası LG G7 ThinQ oluyor. Sızdırılan bilgilerde LG G7 kamera örneği ilk kez basında paylaşıldı. Arka kamerada manuel mod ile çekilen fotoğrafın teknik detayları da paylaşıldı.

LG G7 Kamera Örneği Göründü

Güney Koreli firmanın bu seneki yeni amiral gemisi LG G7 ile ilgili bilgilerin sızdırılması hız kesmeden devam ediyor. Yeni akıllı telefon modeliyle ilgili bu kez kamera tarafında bir bilgi paylaşıldı. Paylaşılan bilgide LG G7 kamera örneği yer alıyor. LG G7 modelinin arka kamerasıyla manuel mod kullanılarak çekim yapıldığı örnek fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafla birlikte teknik detayları da yer alan kameranın AI yazılımı ile gelmesi oldukça etki ediyor.

Paylaşılan kamera örneğinde manuel mod çekimini yapan Roland Quandt isimli Twitter kullanıcısı, bu bilgilerin hepsini kendi hesabından paylaştı. Çekilen fotoğrafla ilgili yer alan bilgilere göre Roland Quandt çekimi manuel mod ile yaptı ve ISO değerini 50 olarak ele aldı. Çekimi 16.3 MP çözünürlüğünde 4:3 formatında yapan kullanıcı, 4.73 mm yarıçapı kullandığını ve f1.6 diyafram aralığı ile çektiğini söylüyor. Lens boyutunu 1/379 µm kullanarak 4656 x 3492 piksel çözünürlüklü ve 5.3 MB değerinde bir fotoğraf çıkışı elde ediyor.

Akıllı telefonun kamera özelliklerine bakıldığında arka tarafta 16+16 MP çözünürlükte çift kamera ile geliyor. Ana kameranın diyafram aralık değeri f1.5 olarak belirtilirken fotoğraf örneğinde f1.6 değeri göze çarpıyor. İkinci kamerası için f1.9 diyafram aralığı ile gelen telefonun ikinci kamerası ile ilgili bir bilgi bilinmiyor. Akıllı telefonun kamera tarafında AI yazılımı yer alıyor. Bu yapay zeka ile birlikte fotoğraf çekimlerinde nesneler algılanabiliyor, isimleri öğrenilebiliyor ve araştırması yapılabiliyor. Herhangi bir nesnenin nereden satın alınabileceği, QR Code sahip bir uygulamayı kolayca kullanılabileceği ve QVoice desteği ile farklı sesler tanımlayarak hayatımızı kolaylaştırabileceğimiz söyleniyor.