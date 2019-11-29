LG G7 One Android 10 Güncelleme Tarihi Belli Oldu!

Firmanın Android One projesi kapsamında ilk akıllı telefonu LG G7 One için yeni işletim sistemi için önemli bir bilgi paylaşıldı. Akıllı telefonun belirtilen şirket adı altında üretilmesi, güncellemeleri ne kadar hızlı alacağını vurgulasa da biraz gecikme olduğu kullanıcılar tarafından dile getiriliyor. Bununla ilgili olarak firmanın çalışanları tarafında LG G7 One Android 10 güncelleme tarihi açıklandı.

LG G7 One Android 10 Güncelleme Tarihi

Popüler forum sayfası XDA üzerinde yapılan bilgi paylaşımında bir LG G7 One kullanıcısının firma çalışanı ile yaptığı konuşma görüntülendi. Yapılan konuşmada kullanıcının güncelleme tarihi hakkında sorduğu soruya yetkili kişinin “30 Aralık 2019” tarihini söylediği görülüyor. Birçok kullanıcı için geç kalınan güncellemenin söylenilen tarihte verilmesi ümit ediliyor.

Akıllı telefon piyasasında Google firmasının çatısı altında yer alan modellerin neredeyse hepsi en hızlı güncellemeyi alan modeller olarak anılmaktadır. Güney Koreli ekibin 2019 yılı başlarında güncelleme politikası üzerinde değişikliğe gitmesi, hız konusunda bazı şeylerin değişmediğini gösteriyor. Zira firmanın da yeni modeller çıkarması ve rakipleriyle bu modeller üzerinde rekabete girmesi diğer modellerin geride kalmasına neden olabiliyor.

Android 8.0 Oreo ile piyasaya çıkan ve hızlı bir şekilde Android 9.0 Pie güncellemesini almayı başaran LG G7 One için sıradaki güncelleme Android Q oluyor. Tahminlere göre LG G8 ThinQ ve LG V50 ThinQ modellerinden sonra LG G7 One modeli de yeni işletim sistemine kavuşacak.