LG G7 One Mayıs Ayı Güvenlik Güncellemesi Dağıtıldı

Güney Koreli firmanın ilk Android One projesi kapsamında olan akıllı telefonu LG G7 One Mayıs ayı ile ilgili güncelleme dağıtımı yapıldı. Yapılan bu yeni güncellemeyle birlikte Nisan ayı güvenlik yaması sunuldu.

LG G7 One Nisan Ayı Güvenlik Güncellemesi

Piyasaya çıktıktan sonra 1 ay içerisinde Android 9.0 Pie güncellemesine kavuşan akıllı telefon modelinin yeni güvenlik güncellemesi dağıtıldı. LG G7 One Mayıs ayı güvenlik yamasına kavuşmuş oldu. Yeni güvenlik güncellemesiyle birlikte Android Güvenlik Yaması 1 Mayıs 2019 tarihine güncellendi. Güncelleme OTA üzerinden sunulmuş olup yaklaşık 233 MB boyut ile gelmektedir. Versiyon numarası da v20p olarak yenilenmektedir.

Android sürümü: Android 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: LMQ910UM20p

Kernel Sürüm: 4.9.65

4.9.65 Yapım Numarası: OPR1.170623.032

OPR1.170623.032 Güvenlik Yaması : 01.05.2019

: 01.05.2019 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c2.7-00047-8998_GEN_PACK-1

MPSS.AT.2.5.c2.7-00047-8998_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 230.6 MB (OTA)

: 230.6 MB (OTA) KDZ Dosyası:

LG G7 One Mayıs Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni dağıtılan güvenlik güncellemesini gerçekleştirmek için akıllı telefon kullanıcıları, cihazları üzerinden Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yöntemi ile yazılımı yükleyebilir.

OTA yönteminde başarılı olamayan model kullanıcıları, bilgisayar üzerinden yardım alarak firmanın sağlamış olduğu hem güncelleme hem yedekleme programı LG Bridge ile güncelleme yapabilir. Bu programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yüklemeden önce;