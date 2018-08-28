LG G7 One ve LG G7 Fit Modelleri Duyuruldu!

Güney Koreli firmanın LG G7 ailesi büyümeye devam ediyor. Tanıtımda LG G7 ThinQ ve LG G7+ ThinQ modellerini tanıtan firmanın iki modeli daha geliyor. Bu iki modeli özel olarak hazırlayan firmanın Android One projesi kapsamında duyurduğu görülüyor. Duyurusunu yaptığı modelleri LG G7 One ve LG G7 Fit olan firma, bu modellerini tanıtmak için IFA 2018 etkinliğine hazırlanıyor.

LG G7 One ve LG G7 Fit Android One’lı Geliyor

LG firmasının almış olduğu karara göre LG G7 ailesi genişliyor. Bu aileye katılacak yeni üyeler de belil oldu. Firmanın Android One projesi kapsamında duyuracağı modelleri LG G7 One ve LG G7 Fit akıllı telefonları oluyor.

Teknik özellikleri belli olan akıllı telefonların ikisi de ekran tarafında Super Bright Display teknolojili 6.1 inç boyut sunacak. Çözünürlükleri 3120 x 1440p (QHD+) ile gelen modellerin ekran teknolojisi IPS LCD panel olacak. İşlemci tarafında farklılık gösteren akıllı telefonlardan G7 One modelinde geçen senenin mimarisi Qualcomm Snapdragon 835 yer alacak. Kapasite özelliklerine bakıldığında 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile gelen G7 One modelinin hafızası micro SD kart ile artırılabilecek.

Diğer model olan LG G7 Fit ise yonga setinde Qualcomm Snapdragon 821 işlemci barındıracak. Kapasite tarafında 2 varyant ile gelen modelin bir varyantında 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanı yer alırken diğer varyantta ise 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunacak. Bağlantı noktasında G7 Fit modeli Bluetooth 5.0 desteklerken G7 One modelinde Bluetooth 4.2 desteği olacak.

İki akıllı telefonun diğer ortak özelliklerine bakıldığında kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkması bekleniyor. Tıpkı LG G7 ThinQ gibi olacak modellerin 32-bit Hi-Fi Quad DAC ses teknolojisi, hoparlör tarafında Boombox Speaker, suya ve toza dayanıklılık IP68 sertifikası, USB Type-C bağlantısı ve 3D Yüz Tanıma özellikleri bulunacak.

İki akıllı telefonun fiyatları hakkında bir bilgi yer almıyor. Yabancı kaynaklardan edinilen raporlara göre yeni akıllı telefonların fiyatlarının açıklaması IFA 2018 etkinliğinde yapılabilir.