LG G7 Pie Açık Kaynak Kodları Yayımlandı

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LG G7 ThinQ Android 9.0 güncellemesiyle ilgili yaptığımız haberimizde güncelleme tarihinin açıklandığını belirtmiştik. Çok net bir tarih olmasa da güncellemenin 2019 yılının 1.çeyreği ve 2.çeyreği dağıtılacağı belli oldu. Bu tarihlerden sonra akıllı telefon ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. Detaylara bakıldığında LG G7 Pie açık kaynak kodlarının yayımlandığı görülüyor.

LG G7 Pie Açık Kaynak Kodları Belli Oldu

Yeni gerçekleşen bu olayla birlikte LG G7 ThinQ Android Pie güncellemesiyle ilgili açık kaynak kodları resmi site üzerinden paylaşıldı. LG firmasının yapmış olduğu bu olayla birlikte ilk olarak hangi LG G7 ThinQ modelinin güncellemeyi alacağı da belli oldu. Önceki yazımızda güncelleme tarihi ile ilgili bahsetmiş olduğumuz LG G7 ThinQ amiral gemisinin Güney Kore modelleri ilk güncellemeyi alan modeller olacak. Bu modeller piyasada LMG710N model numarasıyla anılmaktadır.

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Bu noktaya doğru her şeyi doğru ve hızlı bir şekilde yapan firmanın başka modelleri için de açık kaynak kodu paylaştığı görüldü. Açık kaynak kodlarına bakıldığında LMG710N (LG G7 Güney Kore) modeli haricinde LMQ910UM ve LMX5LG modelleri de yer alıyor. Bu modeller sırasıyla LG G7 One ve LG X5 2018 oluyor.

LG G7 Güney Kore, LG G7 One ve LG X5 2018 modelleri için yayımlanan Android Pie açık kaynak kodları..

Kaynak: LG OpenSoruce

Daha önce LG G7 One Kanada modelleri için Android Pie güncellemesi yayımlayan firma, yeni bir sürüm yayımlamak için hazırlanıyor. İlk olarak V20a versiyon numarasıyla verilen Android 9.0 Pie güncellemesi LG G7 One Kanada modeli için iyileştirme-güvenlik güncellemesi olarak V20g versiyonu da sağlanacak. Diğer model LG X5 2018 için ise Pie güncellemesi yeni hazırlanıyor. Bu modellere verilecek güncellemelerin tarihleri ise henüz bilinmiyor.